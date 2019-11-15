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"Список Шиндлера" і "Гладіатор": помер відомий продюсер, володар премій "Оскар"

STYLERЖиття    15.11.2019 - 14:47
"Список Шиндлера" і "Гладіатор": помер відомий продюсер, володар премій "Оскар"
Помер оскаронсний продюсер (Фото: pixabay.com)

На рахунку продюсера також дві премії "Золотий глобус"

У Загребі, Хорватія, помер знаменитий американський продюсер єврейського походження Бранко Лустіг. Йому було 87 років.

Бранко Лустіг народився 10 червня 1932 року в місті Осієку. Його батько на той час працював офіціантом, а мама була домогосподаркою. У дитинстві Лустіг регулярно відвідував синагогу з бабусею і дідусем. Під час Другої світової війни він протягом двох років перебував у концентраційних таборах Освенциму і Берген-Бельзен.

&quot;Список Шиндлера&quot; і &quot;Гладіатор&quot;: помер відомий продюсер, володар премій &quot;Оскар&quot;Бранко Лустіг (фото: stuttgarter-nachrichten.de)

Практично всіх своїх близьких і рідних він втратив у роки Голокосту. Єдина людина, яка вижила – це була його мати, але вони змогли знайти один одного тільки після війни. Як розповідав Бранко Лустіг в одному з інтерв'ю, в Освенцімі йому допоміг вижити німецький офіцер, який був знайомий з його батьком.

Свою кар'єру він почав тільки в 1955 році, і його перша посада – асистент режисера в компанії "Ядран Фільм". Буквально через рік Лустіг вже став директором картини "Не оглядайся, син" про Другу світову війну.

У 1980 році Бранко Лустіг переїхав у США, де розпочав роботу над короткометражними фільмами "Вогненний смерч" і "Вогняний смерч і попіл".

У 1994 році Лустіг був удостоєний одразу двох престижних кінопремій за фільм "Список Шиндлера" – він отримав "Оскар" і "Золотий глобус" за цю роботу і став першим хорватом, якого отримав статуетки.

У 2001 році він отримав свій другий "Оскар" і "Золотий глобус" – за фільм "Гладіатор".

Також він був продюсером таких відомих фільмів як "Миротворець" (1997), "Ганнібал" (2001), "Чорний яструб" (2001) та багатьох інших. В кількох фільмах він знімався в невеликих ролях.

В 2015 році він передав свій перший "Оскар" у меморіальний центр "Яд Вашем" в Єрусалимі.

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