У Москві застрелили чемпіона світу: відео з місця вбивства

Ашот Болян убитий в Москві (колаж РБК-Україна)

Спортсмен Ашот Болян став жертвою жахливого нападу

Ашот Болян був убитий в Москві біля свого будинку. Чемпіона світу з тайського боксу загинув в результаті прицільних пострілів в голову, зроблених невідомим.

Ашоту Боляну було 40 років

За даними слідства, кілер кілька годин чекав спортсмена біля його будинку. Той повертався додому ввечері після роботи. Як тільки Болян припаркував свій автомобіль Infiniti і закрив двері авто, до нього підбіг кілер і почав стріляти в голову.

Криміналісти з'ясували, що пострілів було кілька. В голову влучила як мінімум одна куля, яка і стала смертельною. Стріляли в Боляна з пістолета з глушником, тому ніхто не чув пострілів.

Імовірно, 40-річного Ашота Боляна могли вбити через бізнес.

Ашот Болян був убитий в Москві

Також у мережі з'явилося відео, на якому спортсмен під'їжджає на парковку за кілька хвилин до нападу.

Ашот Болян був убитий в Москві

Тим часом, у четвер, 14 листопада, люди масово несуть білі троянди на місце вбивства відомого спортсмена.

Ашота Боляна вбили в Москві

Біографія Ашота Боляна

Ашот Болян народився в 1979 році в небагатій родині мегрійців на півдні Вірменії. У 1998 році став чемпіоном світу з тайського боксу. Після перемоги пояс чемпіона світу він захищав протягом семи років, а після завершення кар'єри пояс залишився у нього. У 2004 році Болян переїхав в Росію і через рік завершив кар'єру професійного спортсмена.

В одному з інтерв'ю Ашот зізнався, що вибрав тайський бокс, тому що в цьому виді спорту виграють найсильніші, а гроші не грають ніякої ролі.

"Тут ти не повинен показувати шоу заради грошей, ти повинен показати свою силу і техніку", - сказав він.

У свій час Болян встановив унікальний рекорд по швидкості нанесення ударів за секунду спортсмен провів 11 ударів, з яких 8 руками і 3 ногами.