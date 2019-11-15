Выбивал долги у олигархов: всплыли детали об убийстве чемпиона мира в Москве

Ашот Болян убит в Москве (коллаж РБК-Украина)

Убитый боксер Ашот Болян был замешан в криминале

Погибший Ашот Болян оказался решальщиком по "выбиванию долгов" у олигархов. Об этом стало известно российским журналистам из источников в полиции.

Как выяснилось, чемпион мира по тайскому боксу "не только молотил кулаками на ринге", но и состоял в организованной преступной группе, которая "решала вопросики с коммерсантами".

На одной из таких встреч якобы "что-то пошло не так". Вечером 13 ноября его подловил киллер, дождался, пока Болян припаркуется, и убил из пистолета с глушителем прямо возле дома боксера на Нахимовском проспекте.

На сегодняшний день оперативники уже допросили нескольких родственников и приближенных погибшего.

"Оказалось, что работой Ашота в последнее время были недовольны как те, кого он вынуждал делиться бизнесом, так и коллеги по группировке", - сообщается в Telegram-канале Mash.

Ашоту Боляну было 40 лет

Напомним, что Ашот Болян родился в 1979 году в небогатой семье мегрийцев на юге Армении. В 1998 году стал чемпионом мира по тайскому боксу. После победы пояс чемпиона мира он защищал в течение семи лет, а после завершения карьеры пояс остался у него. В 2004 году Болян переехал в Россию и через год завершил карьеру профессионального спортсмена.

В одном из интервью Ашот признался, что выбрал тайский бокс, потому что в этом виде спорта выигрывают сильнейшие, а деньги не играют никакой роли.

"Здесь ты не должен показывать шоу ради денег, ты должен показать свою силу и технику", - сказал он.

В свое время Болян установил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду спортсмен произвел 11 ударов, из которых 8 руками и 3 ногами.

Ашот Болян был убит в Москве