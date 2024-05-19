Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации

В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который в частности несколько изменивший правила вручения повесток. Следовательно, делать это могут не только работники военкоматов. Более того, стало известно, какую роль в этом процессе будут исполнять полицейские.

Детальнее о том кто и где имеет право выдавать повестки - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Кто и где имеет право вручать повестку

Согласно новому закону, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои учетные данные в течение двух месяцев. И сделать они могут это среди прочего по вызову, то есть после вручения повестки. Законодательством определено, что вручить ее могут:

представители ТЦК, органа СБУ и подразделения Службы внешней разведки (в зависимости от того, где военнообязанный состоит на учете)

представители органа местного самоуправления (сельских, поселковых советов и городских исполкомов)

работодатель (руководитель предприятия, где работает военнообязанный);

руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

управляющие многоквартирных домов (ОСМД)

При вручении повестки представители территориального центра комплектования и социальной поддержки по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должности, а также предъявить служебные удостоверения.

В случае получения повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки гражданин обязан явиться в указанное место и срок.

При этом места, где могут вручать повестки, существенно не изменились. Это место работы, проживания, на улице, в парках и в других общественных местах. Делать это могут также и на блокпостах.

Что касается полиции, новый закон определяет, что полицейские будут участвовать в мероприятиях по уведомлению вместе с представителями ТЦК, обеспечивая порядок при вручении повесток, но не будут вручать их.

Что должно быть указано в повестке

В повестке о вызове в ТЦК и СП должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, издавшего повестку;

цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Для граждан, самостоятельно прибывших в военкомат и подлежащих направлению на обучение в связи с призывом на военную службу время явки в ТЦК и СП устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения ВВК.

Уважительные причины, по которым можно не приходить в ТЦК

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, признаются:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК, сообщить о причинах неявки, обратившись к указанному в повестке территориального центра комплектования или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.

Важно. За игнорирование повесток или отказ от прохождения от ВВК украинцам грозят новые штрафы, установленные для граждан от 17 000 до 25 500 гривен. Соответствующий закон уже подписан главой государства.