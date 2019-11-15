У Росії відома співачка знайдена мертвою в квартирі мами

У Москві знайшли мертву солістку рок-групи (Колаж РБК-Україна)

У Москві поліція виявила в квартирі мертву солістку рок-групи і її маму

У Москві знайшли мертвою в квартирі солістку рок-групи "Маневри" Надіру Садикову. Також з співачкою померла її мати. Тіла жінок знаходились у ванній кімнаті, а двері були зачинені. Про це повідомляє одне з новинних агентств Росії.

Надірі Садиковій було 44 роки, а її матері - 67 років. Як зазначає видання, поліцейських в квартиру викликали сусіди, адже почули неприємний запах на сходовій клітці. Коли копи приїхали на місце, вони виявили тіла, які вже почали розкладатися. Доступ у ванну був закритий. Двері в оселю були зачинені зсередини.

Надіра Садикова знайдена мертвою в Москві (фото: mk.ru)

Поліція поки не дає жодних коментарів і розпочато розслідування по цій справі. Не виключено, що тіла загиблих могли пролежати в квартирі кілька місяців, адже Надіра Садикова заходила в соціальну мережу "ВКонтакте" 2 серпня 2019 року.

Відзначимо, що заява про зникнення і зникнення матері Надіри зробив дядько артистки - 70-річний Н. Садиков. Він останній раз бачив свою сестру у квітні цього року. За словами сусідів, вони бачили матір і дочку в липні.

Нагадаємо, що група "Маневри" була заснована Надірою і Вано. Вони починали з поп-музики, потім перейшли на близький до року стиль. Вони виступали на епізодичних ефірах на Нашому Радіо. Група розпалася в 2014 році.

Рок-група "Маневри" - ЛЕТИ! (YouTube)