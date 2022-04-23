Вибирайте просту їжу: як необхідно харчуватися навіть в умовах війни

Під час війни дуже важливо харчуватися, щоб допомогти своєму організму бути здоровим навіть в таких умовах. Основне правило - це готувати просту їжу.
Порадами щодо правильного харчування поділилася відомий дієтолог Оксана Скиталінська.
Не варто забувати, що саме харчування запобігає або сприяє розвитку багатьох захворювань.
"Наше здоров'я - це не щось постійне, постійне, це стан організму, постійно змінюється і залежить від резервів енергії, здатності до відновлення і регуляції всіх біохімічних процесів. А ще від стану нашого здоров'я залежить здатність організму бути стійким до впливу негативних факторів (в першу чергу стресу) і здатності компенсувати патологічний процес, який може розвиватися на тлі цих факторів", - зазначила експерт.
Саме проста і невибаглива їжа, звична нашому середовищу продуктів, забезпечує нас усіма можливостями уникнути захворювань і бути здоровими.
Якщо вам хочеться солодкого - зробіть собі пасту з меду, горіхів і лимона. Також дуже корисні яблука і груші.
Намагайтеся побільше спати, а не ночами сидіти в соцмережах, вибирайте прості продукти і більше рухайтеся.
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