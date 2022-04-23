Вибирайте просту їжу: як необхідно харчуватися навіть в умовах війни

Не варто забувати, що саме харчування запобігає або сприяє розвитку багатьох захворювань.

"Наше здоров'я - це не щось постійне, постійне, це стан організму, постійно змінюється і залежить від резервів енергії, здатності до відновлення і регуляції всіх біохімічних процесів. А ще від стану нашого здоров'я залежить здатність організму бути стійким до впливу негативних факторів (в першу чергу стресу) і здатності компенсувати патологічний процес, який може розвиватися на тлі цих факторів", - зазначила експерт.

Саме проста і невибаглива їжа, звична нашому середовищу продуктів, забезпечує нас усіма можливостями уникнути захворювань і бути здоровими.

Що має бути на тарілці

Білкова страва (яйця на першому місці; м'ясо, риба, боби, сири)

Зернові (каша, хліб)

Овочеве страва (салат, рагу), зелень.

І все це з використанням здорових жирів (масло вершкове, сало свіже проморожене, сметана 15-20%, масло нерафіноване - може бути і соняшникова; а також жиромісткі продукти - горіхи, насіння).

Ягоди (оптимально).

Якщо вам хочеться солодкого - зробіть собі пасту з меду, горіхів і лимона. Також дуже корисні яблука і груші.

Намагайтеся побільше спати, а не ночами сидіти в соцмережах, вибирайте прості продукти і більше рухайтеся.