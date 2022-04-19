ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шкідлива звичка в харчуванні, яка серйозно пошкоджує ваше серце

Новость на русском →
Вівторок 19 квітня 2022 22:22
Шкідлива звичка в харчуванні, яка серйозно пошкоджує ваше серце Фото: Названа шкідлива звичка для серця (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви вважаєте, що сидіння на дієті може зробити вас здоровішими, то це не завжди так. Деякі люди в прагненні схуднути потрапляють в замкнуте коло, то скидаючи, то набираючи вагу. Це називається "дієта йо-йо", яка може сильно зашкодити вашому серцю.

Про це пише Eatthis.

Що таке йо-йо дієта

Йо-йо дієта, також відома як "циклічна зміна ваги", описує схему схуднення, відновлення його і подальшого повторення дієти. Це процес, який змушує вагу підніматися і опускатися, як колись популярну іграшку йо-йо.

80% людей повертають скинуту вагу

Коли мова йде про людей, які сильно схудли, дослідження Scientific American показали, що 80% з них починають знову набирати вагу протягом року.

Американське фізіологічне товариство доводить, що дієта йо-йо може серйозно зашкодити вашому серцю.

Чому погано, коли вага стрибає

"Тіло дуже гнучке і має тенденцію пристосовуватися, але якщо це хронічна ситуація, деякі органи можуть втратити здатність до адаптації", - говорить Алін де Соуза, один з авторів дослідження.

Дієта і коливання ваги викликають сильний стрес для організму, тому виробляється високий рівень гормону стресу, званого кортизолом.

Високий рівень кортизолу може викликати запалення в організмі і привести до більш високого ризику кардіометаболічних захворювань.

Раніше ми писали про ранні ознаки раку кишечника, які можна не помітити.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье сердце
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ