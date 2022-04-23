Выбирайте простую еду: как необходимо питаться даже в условиях войны

Во время войны очень важно питаться, чтобы помочь своему организму быть здоровым даже в таких условиях. Основное правило - это готовить простую еду.
Советами по правильному питанию поделилась известный диетолог Оксана Скиталинская.
Не стоит забывать, что именно питание предотвращает или способствует развитию многих заболеваний.
"Наше здоровье - это не что-то постоянное, постоянное, это состояние организма, постоянно меняется и зависит от резервов энергии, способности к восстановлению и регуляции всех биохимических процессов. А еще от состояния нашего здоровья зависит способность организма быть устойчивым к воздействию негативных факторов (в первую очередь стресса) и способности компенсировать патологический процесс, который может развиваться на фоне этих факторов", - отметила эксперт.
Именно простая и неприхотливая пища, привычная нашей среде продуктов, обеспечивает нас всеми возможностями избежать заболеваний и быть здоровыми.
Если вам хочется сладкого - сделайте себе пасту из меда, орехов и лимона. Также очень полезны яблоки и груши.
Старайтесь побольше спать, а не ночами сидеть в соцсетях, выбирайте простые продукты и больше двигайтесь.
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