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Выбирайте простую еду: как необходимо питаться даже в условиях войны

Фото: Как сохранить здоровье питанием во время войны (facebook.com/O.Skytalinska)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны очень важно питаться, чтобы помочь своему организму быть здоровым даже в таких условиях. Основное правило - это готовить простую еду.

Советами по правильному питанию поделилась известный диетолог Оксана Скиталинская.

Не стоит забывать, что именно питание предотвращает или способствует развитию многих заболеваний.

"Наше здоровье - это не что-то постоянное, постоянное, это состояние организма, постоянно меняется и зависит от резервов энергии, способности к восстановлению и регуляции всех биохимических процессов. А еще от состояния нашего здоровья зависит способность организма быть устойчивым к воздействию негативных факторов (в первую очередь стресса) и способности компенсировать патологический процесс, который может развиваться на фоне этих факторов", - отметила эксперт.

Именно простая и неприхотливая пища, привычная нашей среде продуктов, обеспечивает нас всеми возможностями избежать заболеваний и быть здоровыми.

Что должно быть на тарелке

  • Белковое блюдо (яйца на первом месте; мясо, рыба, бобы, сыры)
  • Зерновые (каша, хлеб)
  • Овощное блюдо (салат, рагу), зелень.
  • И все это с использованием здоровых жиров (масло сливочное, сало свежее промороженное, сметана 15-20%, масло нерафинированное - может быть и подсолнечное; а также жиросодержащие продукты - орехи, семена).
  • Ягоды (оптимально).

Если вам хочется сладкого - сделайте себе пасту из меда, орехов и лимона. Также очень полезны яблоки и груши.

Старайтесь побольше спать, а не ночами сидеть в соцсетях, выбирайте простые продукты и больше двигайтесь.

Читайте также о вредной привычке в питании, которая серьезно повреждает ваше сердце.

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