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Вибирайте просту їжу: як необхідно харчуватися навіть в умовах війни

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Субота 23 квітня 2022 22:05
Вибирайте просту їжу: як необхідно харчуватися навіть в умовах війни Фото: Як зберегти здоров'я харчуванням під час війни (facebook.com/O.Skytalinska)
Автор: Людмила Жукова

Під час війни дуже важливо харчуватися, щоб допомогти своєму організму бути здоровим навіть в таких умовах. Основне правило - це готувати просту їжу.

Порадами щодо правильного харчування поділилася відомий дієтолог Оксана Скиталінська.

Не варто забувати, що саме харчування запобігає або сприяє розвитку багатьох захворювань.

"Наше здоров'я - це не щось постійне, постійне, це стан організму, постійно змінюється і залежить від резервів енергії, здатності до відновлення і регуляції всіх біохімічних процесів. А ще від стану нашого здоров'я залежить здатність організму бути стійким до впливу негативних факторів (в першу чергу стресу) і здатності компенсувати патологічний процес, який може розвиватися на тлі цих факторів", - зазначила експерт.

Саме проста і невибаглива їжа, звична нашому середовищу продуктів, забезпечує нас усіма можливостями уникнути захворювань і бути здоровими.

Що має бути на тарілці

  • Білкова страва (яйця на першому місці; м'ясо, риба, боби, сири)
  • Зернові (каша, хліб)
  • Овочеве страва (салат, рагу), зелень.
  • І все це з використанням здорових жирів (масло вершкове, сало свіже проморожене, сметана 15-20%, масло нерафіноване - може бути і соняшникова; а також жиромісткі продукти - горіхи, насіння).
  • Ягоди (оптимально).

Якщо вам хочеться солодкого - зробіть собі пасту з меду, горіхів і лимона. Також дуже корисні яблука і груші.

Намагайтеся побільше спати, а не ночами сидіти в соцмережах, вибирайте прості продукти і більше рухайтеся.

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