Выбирайте простую еду: как необходимо питаться даже в условиях войны

Во время войны очень важно питаться, чтобы помочь своему организму быть здоровым даже в таких условиях. Основное правило - это готовить простую еду.

Не стоит забывать, что именно питание предотвращает или способствует развитию многих заболеваний.

"Наше здоровье - это не что-то постоянное, постоянное, это состояние организма, постоянно меняется и зависит от резервов энергии, способности к восстановлению и регуляции всех биохимических процессов. А еще от состояния нашего здоровья зависит способность организма быть устойчивым к воздействию негативных факторов (в первую очередь стресса) и способности компенсировать патологический процесс, который может развиваться на фоне этих факторов", - отметила эксперт.

Именно простая и неприхотливая пища, привычная нашей среде продуктов, обеспечивает нас всеми возможностями избежать заболеваний и быть здоровыми.

Что должно быть на тарелке

Белковое блюдо (яйца на первом месте; мясо, рыба, бобы, сыры)

Зерновые (каша, хлеб)

Овощное блюдо (салат, рагу), зелень.

И все это с использованием здоровых жиров (масло сливочное, сало свежее промороженное, сметана 15-20%, масло нерафинированное - может быть и подсолнечное; а также жиросодержащие продукты - орехи, семена).

Ягоды (оптимально).

Если вам хочется сладкого - сделайте себе пасту из меда, орехов и лимона. Также очень полезны яблоки и груши.

Старайтесь побольше спать, а не ночами сидеть в соцсетях, выбирайте простые продукты и больше двигайтесь.