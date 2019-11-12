На В'ятровича "напав" Джокер: спливли подробиці скандалу (фото)

Володимир В'ятрович розповів про погрози, які він отримав від нардепа від партії "Слуга народу" Максима Бужанського. Також колишній керівник Українського інституту національної пам'яті оприлюднив 12 листопада на своїй сторінці в Facebook відповідний пост із листуванням.

Втім, як виявилося пізніше, інцидент виявився справою рук так званого Джокера - якийсь пранкер із таким псевдонімом останнім часом "тероризує" депутатів, публікуючи свої листування зі "Слугами народу".

Вчений історик отримав мандат народного депутата після того, як Ірина Луценко покинула політичну діяльність - В'ятрович йшов по списках партії "Європейська солідарність" не відразу після дружини екс-генпрокурора, а за Наталею, яка втім зняла кандидатуру.

Володимир В'ятрович повідомив про погрози від Максима Бужанського (Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych)

До речі, сьогодні перед голосуванням за припинення повноважень Луценко Бужанського заявив, що це "велика втрата" для Верховної Ради.

В'ятрович ввечері написав у мережі, що отримав грубі погрози від Бужанського.

"Привіт майбутній колега, давай дивись без провокацій, якщо ти відкриєш в мою сторону свого рота, я відразу буду бити в є**ло, я тебе попередив, я таких як ти бандерівських під**асів ї**і та ї**ти буду, ти зрозумів??" - йдеться в приватному повідомленні.

В'ятровича розіграв пранкер Джокер від імені нардепа Бужанського (Фото: скрін facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Цей пост моментально отримав масу коментарів та велику кількість шерів - користувачі мережі просто "рознесли" Бужанського за такі манери.

Максим Бужанський нібито погрожував В'ятровичу - скандал виявився підступами пранкери Джокера (Фото: facebook.com)

Втім, колишній нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук провів "сеанс викриття" та вніс ясність у цей інцидент. За його словами, В'ятрович став жертвою розіграшу пранкера під ніком Джокер.

"Виявляється, новообраного народного депутата від ЄС Володимира В'ятровича від імені нардепа Бужанського розвів Джокер. Ласкаво просимо під купол, Володя", - написав Мосійчук у своєму Facebook.

Також він опублікував відповідні фотодокази.

В'ятровича розіграв пранкер Джокер від імені нардепа Бужанського (Фото: скрін facebook.com/igor.mosijcuk)