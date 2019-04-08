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В'ятрович запропонував перейменувати "імперські" бренди в Україні

STYLERЖиття    08.04.2019 - 16:52
В'ятрович запропонував перейменувати "імперські" бренди в Україні
Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

Після декомунізації в Україні має пройти процес деколонізації – позбавлення слідів Російської імперії, каже історик

В Україні мають розглянути питання перейменування не тільки населених пунктів, площ, вулиць та інших топонімів, а й питання перейменування юридичних осіб. Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на прес-конференції про підсумки декомунізації.

За його словами, за декомунізацією має йти деколонізація – позбавлення слідів пам'яті тоталітарного імперського минулого.

"Ми вважаємо, що має відбутись процес уточнення певних дат заснування населених пунктів. Наприклад, це стосується тієї ж Одеси, яка має набагато давнішу історію, ніж кінець 18 сторіччя. Те ж стосується Маріуполя, Павлограда, сучасного міста Дніпро і так далі. Це процес, який зруйнує важливий для сучасної історії міф про те, що ці населені пункти нібито були оцивілізовані тільки після появи там імперії", - підкреслив історик.

В'ятрович запропонував перейменувати &quot;імперські&quot; бренди в УкраїніФото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

Також варто говорити про перейменування юридичних осіб, сказав він.

"Сьогодні ми є свідками того, як з'являються різного роду бренди, які використовуються як інструменти популяризації російського імперського минулого в Україні. Ми переконані, що цей процес (перейменування юридичних осіб – ред.) має відбутися в Україні," – заявив В'ятрович.

За його словами, вже почався процес підготовки такого законопроекту.

"Відбулися перші громадські слухання два тижні тому. Громадські слухання будуть  продовжуватися, і ми сподіваємося, що за кілька місяців зможемо представити наш законопроект. І сподіваємося, що цей парламент посприяє тому, що ми будемо віддалятися й від російсько-імперського минулого", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова Українського інституту національної пам'яті похвалив новий закон про УПА.

Тим часом у Росії на Володимира В'ятровича відкрили справу за "реабілітацію нацизму". Країна-агресор звинувачує його у запереченні приналежності українських націоналістів до військ СС.

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