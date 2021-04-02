Лікарі висловилися за введення повного локдауну в Україні: "хворі лежать, як на полі бою"

Коронавірус в Україні набирає обертів і за останню добу було зареєстровано понад 19 тисяч нових інфікованих. Також зростає смертність і вперше з початку пандемії було зареєстровано 433 смерті.

Імунологи та інфекціоністи підтримують введення повного локдауну в Україні, щоб стабілізувати епідеміологічну ситуацію. Таку заяву зробила інфекціоніст Ольга Голубовська в інтерв'ю для УНН.

Україна без локдауну не впорається

Заслужений лікар України вважає, що вводити жорсткий локдаун в Україні необхідно. Вона зазначила, що потрібно закривати все – школи, ВНЗ, всіх по можливості переводити на віддалену роботу.

"Ви бачите, що зараз ми без локдауну просто не обійдемося. Причому ввести його потрібно грамотно: поговорити з епідеміологами, максимально перевести всіх на роботу онлайн і школи теж — це один з розплідників інфекційних захворювань... Наша освіта страждає з 90-х років і нічого за рік не станеться, а те що зараз твориться в клініках — розуму не піддається, це Бородіно", - сказала Голубовська.

Вона додала, що роботу транспорту зупиняти не потрібно, але всі, хто може залишитися вдома – повинні залишитися вдома.

"Нам треба зараз всім пережити цей період. І якщо зараз грамотно накласти обмежувальні заходи, то все одно відділення інтенсивної терапії три тижні будуть переповнені, буде погіршуватися стан тих, хто зараз тільки захворів. Та іншого нам не дано. Але транспорт потрібно залишити працювати. Звичайно, всі, хто може залишитися вдома, повинні залишитися вдома. Зараз є можливість організувати доставку продуктів. Школи закрити, ВНЗ. На місяць потрібно залишити працювати тільки медичний персонал...", - пояснила інфекціоніст.

Ситуація в лікарнях вже катастрофічна

За її словами, у лікарнях ситуація вже критична.

"У нас вже хворі покотом лежать, як на полі бою: і мертві, і живі... Це кошмар. Залишити працювати медичні установи та забезпечити їх обслуговування", - додала медик.

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Вона обурилася, що в червоних зонах забитий транспорт, а люди дозволяють собі стояти в чергах.

"Метро, звичайно, не повинно бути забитим. І дійсно питання: куди ці люди всі їдуть? А для цього потрібно перевіряти. Локдаун, так локдаун. А у нас в торговому центрі закрили місця продажу шкарпеток, і люди стоять в шалених чергах за їжею — це неправильно", - вважає Голубовська.

У лікарнях люди просто кричать про допомогу і в нових відділеннях катастрофічно не вистачає кисню.

"Я бачила, що в клініках. А зараз люди кричать про допомогу. Просять знайти хоч щось. Кисневий концентратор купити не можна. А ми не можемо знайти, тому що немає нічого. У хворих немає персоналу — відкрилися відділення, де кисень проведено, а немає ні санітарок, ні сестер — взагалі нікого", - розповіла інфекціоніст.

Локдаун потрібно ввести на 3-4 тижні

Підтримує введення жорсткого карантину на 3-4 тижні й викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта. Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Зараз карантин, якби це був справжній карантин і припинення діяльності, повинен тривати десь 3-4 тижні. Після цього має бути поступове відновлення роботи громадських місць", - вважає фахівець.

Він додав, що ймовірно доведеться вводити такі локдауни й в майбутньому, з певною регулярністю.