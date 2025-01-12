RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Введите эти 8 привычек в свой режим, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь

Какие привычки способствуют долгой и здоровой жизни (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С началом нового года стоит сосредоточиться на полезных привычках, которые не только помогут чувствовать себя хорошо, но и будут способствовать долголетию. Привычки стоит ввести в свою жизнь и регулярно их придерживаться для лучшего эффекта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Общение

Больше ходите

могут улучшить кишечный микробиом, стимулируя рост и активность здоровых бактерий в кишечнике.

Исследователи заявляют, что микробиомы могут влиять на проблемы со здоровьем, такие как повышение иммунной функции, улучшение пищеварения и уменьшение определенных заболеваний.

Уберите телефон из спальни

Синие световые волны, которые испускает дисплей смартфона, вызывают нарушения в секреции мелатонина - гормона сна. Когда становится темно, мелатонин начинает выделяться.

Для организма это сигнал о снижении температуры тела и приготовлении к ночному отдыху. Но смартфон вмешивается в этот процесс. Гаджет способен тормозить секрецию мелатонина до 20%, поэтому могут возникнуть проблемы с засыпанием.

 

Ранее ученые рассказывали, могут ли люди в будущем жить до 100 лет.

Также мы писали о незаметных привычках, которые делают вас намного старше.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОрганизмЗдоровье