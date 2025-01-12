Введите эти 8 привычек в свой режим, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь

С началом нового года стоит сосредоточиться на полезных привычках, которые не только помогут чувствовать себя хорошо, но и будут способствовать долголетию. Привычки стоит ввести в свою жизнь и регулярно их придерживаться для лучшего эффекта.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
могут улучшить кишечный микробиом, стимулируя рост и активность здоровых бактерий в кишечнике.
Исследователи заявляют, что микробиомы могут влиять на проблемы со здоровьем, такие как повышение иммунной функции, улучшение пищеварения и уменьшение определенных заболеваний.
Синие световые волны, которые испускает дисплей смартфона, вызывают нарушения в секреции мелатонина - гормона сна. Когда становится темно, мелатонин начинает выделяться.
Для организма это сигнал о снижении температуры тела и приготовлении к ночному отдыху. Но смартфон вмешивается в этот процесс. Гаджет способен тормозить секрецию мелатонина до 20%, поэтому могут возникнуть проблемы с засыпанием.
Ранее ученые рассказывали, могут ли люди в будущем жить до 100 лет.
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