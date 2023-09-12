Прощай молодость! Какие незаметные привычки вас делают намного старше

Отлично подобранная одежда, хороший косметолог и косметика и ваш реальный возраст по паспорту быстро превращаются в тыкву, если вы не следите за своими привычками. Есть некоторые нюансы, которые не просто выдают ваш возраст с головой, а и способны сделать вас намного старше даже в 25 лет.

Привычка шаркать ногами

Ваша походка имеет большое значение. Легкий, быстрый и игривый шаг омолодит любого человека, даже тех, кому за 70. Походка должна быть твердой и уверенной.

А вот тяжелые шаги, шаркающая походка, манера ходить так, как будто вам на плечи положили мешок с картошкой - дают обратный эффект и могут быстро вам добавить сразу десяток лишних лет.

Привычка сутулиться

Осанка человека всегда имеет значение и по манере держаться часто составляют представление о человеке. Кстати, чем больше человек гнется к земле - тем он старше. Сутулость всегда прибавляет вам лишние года.

Обращайте внимание на свои спину и старайтесь держать ее прямо. Выровнять осанку помогают специальные упражнения или ремни.

Обесцениваете новое

"Раньше вода была мокрее и трава зеленее" - не зря эта фраза отражает мышление людей старшего возраста.

Если вы скептически относитесь к новым изобретениям, считаете, что нет никакого смысла в трендах, модных течениях и технологиях - то это как раз о вас. Мир не стоит на месте, и он постоянно развивается - наука, технологии, модные течения, все это постоянно движется вперед.

Если вы все это критикует и скептически воспринимаете, то вас быстро запишут в "старперов". А если будете держать руку на пульсе, то вам всегда будет все интересно и в любой компании вы почувствуете себя комфортно.

Замерли на месте

Вы не верите в новые возможности для своего развития и уверены, что все хорошее в вашей жизни "уже было"? Поздравляем, вы начали свой путь к старости и считаете, что вам уже поздно что-то менять.

Поверьте, поздно что-то менять только тем, кто уже действительно на финишной прямой. Ваше окружение начнет вас воспринимать более старшим человеком, чем вы есть и посчитает вас консерватором, с которым уже не о чем говорить.

Изменить свою жизнь можно в любом возрасте. Получить тело 20-летней девушки в 50 будет сложно. Но и в 50 можно выглядеть молодо, элегантно и уверенно.

Поучаете и умничаете

Вы уже почти все в этой жизни видели, все испытали, во всем у вас есть опыт и вообще - вы свое уже точно пожили. Только сами мысли об этом вам уже придают лишний возраст.

Попробуйте дать шанс новым событиям, новым людям, миру - и вы можете узнать еще столько нового и полностью поменять свой взгляд на жизнь.

Не стоит окружающим давать непрошенные советы, язвить, отпускать колкие замечания - не только морщины вас старят, но и манера общаться. Если вы сравниваете современный мир и прошлое, ругаете молодое поколение, постоянно всех поучаете - будьте готовы, что вас будут воспринимать почти уже пожилым человеком.

Смените стиль мышления на более позитивный. И привычки, которые вас старят, негатив и пессимизм, уйдут. Помните, что пока вы молоды душой, умом и взглядами - вы всегда будете молоды.