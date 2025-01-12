Введіть ці 8 звичок у свій режим, щоб прожити довге та щасливе життя

З початком нового року варто зосередитись на корисних звичках, які не лише допоможуть почуватися добре, але й сприятимуть довголіттю. Звички варто ввести у своє життя та регулярно їх дотримуватись задля кращого ефекту.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
можуть покращити кишковий мікробіом, стимулюючи ріст і активність здорових бактерій у кишечнику.
Дослідники заяви, що мікробіоми можуть впливати на проблеми зі здоров’ям, такі як підвищення імунної функції, покращення травлення та зменшення певних захворювань.
Сині світлові хвилі, які випускає дисплей смартфона, викликають порушення в секреції мелатоніну - гормону сну. Коли стає темно, мелатонін починає виділятися.
Для організму це сигнал про зниження температури тіла і приготування до нічного відпочинку. Але смартфон втручається у цей процес. Гаджет здатний гальмувати секрецію мелатоніну до 20%, тому можуть виникнути проблеми з засинанням.
Раніше вчені розповідали, чи можуть люди у майбутньому жити до 100 років.
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