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Введіть ці 8 звичок у свій режим, щоб прожити довге та щасливе життя

Які звички сприяють довгому та здоровому життю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З початком нового року варто зосередитись на корисних звичках, які не лише допоможуть почуватися добре, але й сприятимуть довголіттю. Звички варто ввести у своє життя та регулярно їх дотримуватись задля кращого ефекту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

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можуть покращити кишковий мікробіом, стимулюючи ріст і активність здорових бактерій у кишечнику.

Дослідники заяви, що мікробіоми можуть впливати на проблеми зі здоров’ям, такі як підвищення імунної функції, покращення травлення та зменшення певних захворювань.

Приберіть телефон зі спальні

Сині світлові хвилі, які випускає дисплей смартфона, викликають порушення в секреції мелатоніну - гормону сну. Коли стає темно, мелатонін починає виділятися.

Для організму це сигнал про зниження температури тіла і приготування до нічного відпочинку. Але смартфон втручається у цей процес. Гаджет здатний гальмувати секрецію мелатоніну до 20%, тому можуть виникнути проблеми з засинанням.

Раніше вчені розповідали, чи можуть люди у майбутньому жити до 100 років.

Також ми писали про непомітні звички, які роблять вас набагато старшими.

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