Введите эти 8 привычек в свой режим, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь

С началом нового года стоит сосредоточиться на полезных привычках, которые не только помогут чувствовать себя хорошо, но и будут способствовать долголетию. Привычки стоит ввести в свою жизнь и регулярно их придерживаться для лучшего эффекта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Избегайте алкоголя

Ни одна доза потребления алкоголя не является безопасной для нашего здоровья. Стоит начать новый год с перерыва в спиртном.

Это хорошее время, чтобы посмотреть, как вы будете чувствовать себя и как изменится тело, когда вы не будете употреблять алкоголь.

Общение

В 2025 году стоит вести активную социальную жизнь.

Врач Шошана Ангерлейдер рассказала, что поддержание крепких социальных связей является критически важным фактором долголетия.

Исследования показывают, что одиночество и социальная изоляция имеют влияние на здоровье, сравнимое с эффектом выкуривания 15 сигарет в день.

Частое общение с семьей и друзьями способствует эмоциональной поддержке и чувству причастности, которые являются неотъемлемой частью как психического, так и физического здоровья.

Больше ходите

Упражнения не означают, что вам нужно ежедневно ходить в спортзал или делать интенсивные тренировки.

Оставаться активным можно, если просто ходить, растягиваться или танцевать под любимую музыку. Небольшие последовательные действия, такие как подъем по лестнице, могут быть очень полезными.

Эти привычки не только укрепляют ваше физическое здоровье, но также могут улучшить настроение, уменьшить стресс и помочь лучше спать.

Несколько минут медитации в день

Исследования показывают, что борьба со стрессом помогает регулировать уровень кортизола и уменьшать воспаление.

Более низкий уровень стресса связывают с меньшим риском заболеваний, что будет влиять на продолжительность вашей жизни.

Когда речь идет об уменьшении стресса, то медитация является действенным способом. Даже несколько минут в день могут помочь.

Ешьте больше полезных для кишечника продуктов

Пробиотики связывают со сниженным риском сердечных заболеваний. Также они могут улучшить кишечный микробиом, стимулируя рост и активность здоровых бактерий в кишечнике.

Исследователи заявляют, что микробиомы могут влиять на проблемы со здоровьем, такие как повышение иммунной функции, улучшение пищеварения и уменьшение определенных заболеваний.

Эти полезные живые бактерии можно найти в таких продуктах, как кефир, квашеная капуста и йогурт.

Пейте больше воды

Достаточное количество жидкости связано со снижением риска развития хронических заболеваний, улучшением общего состояния здоровья и продолжительностью жизни.

Правильная гидратация является единственным важным шагом, который вы можете сделать для лечения и предотвращения хронических заболеваний.

Стоит начинать свой день с большого стакана воды, в который можно добавить щепотку морской соли и лимона. Ешьте также больше богатых водой фруктов и овощей - арбуз, огурцы и листья салата.

Уберите телефон из спальни

Большинство людей не высыпаются, и существуют бесконечные отвлекающие факторы, которые могут повлиять на поддержание постоянного цикла сна и бодрствования.

Возьмите старый будильник и оставьте телефон вне спальни.

Синие световые волны, которые испускает дисплей смартфона, вызывают нарушения в секреции мелатонина - гормона сна. Когда становится темно, мелатонин начинает выделяться.

Для организма это сигнал о снижении температуры тела и приготовлении к ночному отдыху. Но смартфон вмешивается в этот процесс. Гаджет способен тормозить секрецию мелатонина до 20%, поэтому могут возникнуть проблемы с засыпанием.

Уменьшите потребление сахара

Чрезмерное потребление сахара связано с хроническим воспалением, ожирением и повышенным риском таких заболеваний, как диабет 2 типа и сердечные заболевания.

Один из лучших способов уменьшить потребление сахара - избегать упакованных магазинных продуктов, в составе которых часто много добавленного сахара.