Не так полезны, как все думают. Названы популярные овощи, в которых меньше всего клетчатки

Свежие или консервированные огурцы и помидоры являются популярными овощами, которые есть в рационе каждого. Но содержат ли они достаточно клетчатки для поддержания здоровья пищеварительной системы?

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала нутрициолог, хелс-коуч и основательница школы Mindful eating Екатерина Крупкина.

Для чего нужна клетчатка?

По словам эксперта, клетчатка необходима для здорового микробиома, который отвечает за иммунитет.

"Есть классное исследование о микробиоме. Оно доказало, что нужно в течение недели съедать более 30 растительных продуктов. К растительным продуктам относятся все виды круп, все виды бобовых, все виды зелени, все виды листьев салата, фрукты, ягоды, овощи, орехи, семена. То есть по факту несложно набрать, если из каждой категории у нас есть три-четыре продукта в течение недели", - пояснила Крупкина.

Огурцы и помидоры содержат умеренное количество клетчатки, поэтому не являются основными ее источниками. В частности, содержат такое количество:

огурцы - 100 г содержат около 0,5 г клетчатки, особенно если их есть со шкуркой

помидоры - в 100 г имеют около 1,5 г клетчатки

Хотя эти овощи полезны для пищеварения, для достижения рекомендуемой суточной нормы клетчатки (25-30 г для взрослых) важно включать в рацион и другие продукты, богатые клетчаткой, такие как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и бобовые.

"Если вы едите только огурцы и помидоры, и при этом вы не едите нормальное количество фруктов, зелени, не едите крупы, бобовые, вы не добираете клетчатки", - добавила нутрициолог.

Содержится ли клетчатка в консервации?

Консервация - это источники овощей, которые имеют наименьшее количество клетчатки. Поэтому важно регулярно есть свежие овощи и фрукты.

Зимой и в начале весны из свежих овощей можно покупать белокочанную или фиолетовую капусту. Можно найти замороженные овощи.

Клетчатку можно получить не только из овощей, но и из цельнозерновых продуктов. Сюда относится гречка, спельта, киноа, амарант и различные крупы. Горстка орешков тоже содержит клетчатку.

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