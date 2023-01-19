Никогда не оставляйте ключ в этом положении: грабители могут легко взломать дверь

Многие свято верят, что, если оставлять ключ в замке, то это защитит от взлома и не позволит ворам проникнуть в дом ночью. Оказывается, эта привычка может сыграть с вами злую шутку.

В издании Sante Plus объяснили, почему это действие не защищает вас так эффективно, как вы думали.

Действительно ли ключ в замке защищает дверь от взлома?

Важно понимать, как работают замки. Большинство ключей имеют характерную форму с выступом, который идеально входит в замок: именно это позволяет поворачивать весь механизм и открывать или закрывать дверь. Но, когда вы оставляете ключ в замке, вся система остается в незапертом положении.

Это может сыграть на руку для грабителей, ищущих легкий путь в ваш дом. Потому что вору достаточно сделать простое вращение, чтобы взломать замок и, таким образом, отпереть дверь снаружи. Отныне вы дважды подумаете, прежде чем оставить ключ в замке.

Как лучше обезопасить свой дом от воров?

К счастью, есть и другие меры безопасности, которые следует учитывать, чтобы более эффективно обезопасить свой дом и защитить его от грабителей.

Вот некоторые из них: