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"Потеря для всей Украины". Зеленский отреагировал на смерть журналиста Мартыненко

Вторник 28 мая 2024 18:08
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"Потеря для всей Украины". Зеленский отреагировал на смерть журналиста Мартыненко Владимир Зеленский и Александр Мартыненко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 28 мая, ушел из жизни заслуженный журналист Украины, основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. На эту трагедию отреагировал Владимир Зеленский.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram президента.

Владимир Зеленский отреагировал на смерть журналиста

По словам главы государства, смерть Мартыненко - это потеря для всей Украины.

"Только что узнал о смерти основателя и многолетнего главы агентства "Интерфакс-Украина", заслуженного журналиста Украины Александра Мартыненко. В наше время важно доносить правду и быть ее рупором, поэтому смерть Александра Владленовича - это потеря для всей Украины", - написал Зеленский.

Также он отметил, что журналист прошел значительный и сложный путь в украинской журналистике, переживал с ней и всей Украиной как хорошие, так и очень сложные времена.

&quot;Потеря для всей Украины&quot;. Зеленский отреагировал на смерть журналиста Мартыненко

Александр Мартыненко (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

"Однако плоды его труда навсегда оставят его в истории Украины и памяти украинцев. Мои соболезнования родным и близким и вечная память Александру Владленовичу", - подытожил президент.

Напомним, о смерти Мартыненко сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина". Что именно стало причиной трагедии - неизвестно.

Раньше мы писали, что умер народный артист Богдан Козак.

Также мы рассказывали, что умер известный украинский художник.

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Владимир Зеленский
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