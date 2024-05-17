Был ярким, талантливым и остроумным: умер известный украинский художник

В четверг, 16 мая, умер известный украинский художник Дмитрий Дульфан. Мужчине было 52 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу мамы художника.

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Что именно стало причиной смерти Дмитрия - пока неизвестно, как и то, когда и где состоится прощание с ним.

"Сыночек ... Дмитрий Дульфан (09.06.1971-16.05.2024) RIP", - написала мама художника в соцсетях.

Дмитрий Дульфан (фото: facebook.com/Tatjarosch)

Друзья графика также делятся теплыми воспоминаниями о нем.

"Друг моего детства, точнее, познакомились, когда мне было лет 13... Самый яркий, самый талантливый, и главное очень веселый, остроумный, живой... Не знала на тот момент, что видела его в последний раз, у моря..." - написала старшая научная сотрудница Одесского национального художественного музея Юлия Жаркова.

"Прошлым летом... жара... Дима весел и радостен, как всегда... Как несправедливо все это, как хочется верить, что это какая-то грубая ошибка", - добавила она.

Биография Дмитрия Дульфана

Дмитрий родился в 1971 году в семье украинского художника Люсьена Дульфана. Он получил образование в Одесском художественном училище имени Грекова, где изучал специальность художника-оформителя.

В 1980-х годах совместно с писателями из Одессы, Дмитрием Лигейросом и Владимиром Владимировым, основал группу под названием "Yellow Hammer", которая занималась перформативными искусствами.

Дмитрий Дульфан (фото: facebook.com/Tatjarosch)

В 1990-х благодаря Александру Ройтбурду он познакомился с художниками из киевского сквота "Парижская коммуна" и начал дружить с Олегом Голосеем, Александром Гнилицким и Валерией Трубиной. Вместе они начали устраивать совместные выставки.

В 2000-х годах Дульфан вернулся к живописи, отойдя от перформанса. Художник начал организовывать выставки современного искусства, представляя работы молодых одесских художников. В 2012-м открыл галерею "Окно" в винном магазине.

Некоторые работы Дмитрия сейчас представлены в Киеве. Они стали частью выставки "Протагонисты. Живописный заповедник/Парижская коммуна", которая открылась 16 мая в Украинском доме.