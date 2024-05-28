"Втрата для всієї України". Зеленський відреагував на смерть журналіста Мартиненка
Сьогодні, 28 травня, пішов з життя заслужений журналіст України, засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. На цю трагедію відреагував Володимир Зеленський.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram президента України.
Володимир Зеленський відреагував на смерть журналіста
Зі слів глави держави, смерть Мартиненка - це втрата для всієї України.
"Щойно дізнався про смерть засновника і багаторічного голови агентства "Інтерфакс-Україна", заслуженого журналіста України Олександра Мартиненка. У наш час важливо доносити правду та бути її рупором, тому смерть Олександра Владленовича - це втрата для всієї України", - написав Зеленський.
Також він зазначив, що журналіст пройшов значний і складний шлях в українській журналістиці, переживав із нею та всією Україною як хороші, так і дуже складні часи.
Олександр Мартиненко (фото: instagram.com/zelenskyy_official)
"Проте плоди його праці назавжди залишать його в історії України та пам’яті українців. Мої співчуття рідним та близьким і вічна пам’ять Олександру Владленовичу", - підсумував президент.
Нагадаємо, про смерть Мартиненка повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". Що саме стало причиною трагедії - невідомо.
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