От Крещатика и до Троещины: откуда происходят названия исторических местностей Киева

Каждая историческая местность Киева имеет интересное происхождение названия. Некоторые топонимы возникли еще во времена Киевской Руси, а некоторые образовались всего полвека назад, но уже успели прижиться в народе.

Откуда произошли названия местностей столицы

Многие исторические названия имеют очень логичное и просто происхождение. Люди называли местности в зависимости от того, где они расположены. Например, один из самых элитных районов Киева - Печерск назвали так потому, что он находится совсем недалеко от пещер. А вот Подолом древние славяне называли местность под горой, или "по низу", "по долу", а на Виноградаре когда-то выращивали виноград, поэтому его так и назвали.

На Сырце когда-то изготовляли необожженный кирпич - сырец. А в районе Беличей было много белого мела, белых грибов и белок в лесах. Именно с этим связывают историческое название этой местности.

В казацкие времена на окраине Киева стояли "курені" - так и появилась Куреневка. А на Теремках находились терема знати. Быковня получила свое название из-за того, что местные жители вместо лошадей впрягали в повозки быков.

Топоним Оболонь связывают с итальянской Болонью, обозначающей, что "на лето луга разливаются с множеством озер".

По преданию на месте Выдубичей когда-то выплыл на берег ("Выдыбай боже") деревянный идол Перуна, сброшенный в Днепр во время крещения Руси.

А на месте Жулян в древности было расположено святилище славянской богини смерти - Жели, но в начале XX в. один служащий имперской канцелярии перепутал буквы в название и так топоним приобрел новый вариант.

Европейская площадь середина 50 лет ХХ века (фото: Facebook.com/Старые фото Киева/Pavlo Shtefan)

Историки утверждают, что во времена Киевской Руси Шулявка называлась Шелвов борок (невысокий лесок с полянами), но спустя столетия топоним трансформировался в Шулявку.

Пуща-Водица происходит от слова "пуща" - непроходимый лес и небольшой реки Водицы, которой уже сейчас не существует. А район Осокорков так назвали, потому что там росли деревья осокори. Березняки так называются из-за березовой рощи, которая была в этой местности.

Ветряные Горы взяли свое название от того, что расположены на небольших холмах, где часто дует сильный ветер.

На Соломенке когда-то было много домов с соломенными крышами. В Бортничах жило много мастеров, которые занимались бортничеством - сбором в лесу меда диких пчел с бортей.

Воскресенка получила название от церкви "Воскресение Христово", что на Подоле, которой принадлежали эти земли. А название Троещина связывают с Троицким монастырем.

Топоним Китаев образовался от древнеславянского слова "кита" - "связанный в пучок" сноп, а Корчеватое - от слова "коряга".

Вид на Труханов остров 1966 год (фото: Facebook.com/Старые фото Киева/Pavlo Shtefan)

Интересное происхождение топонима Конча-Заспа. По утверждению исследователей, здесь казаки ночью напали на сонное польское войско. Тогда польские часовые громко кричали "Кончай засыпать", чтобы разбудить шляхту.

Подобную историю имеет и Голосеево. По легенде, когда напали на Киев татары и разрушили город, в этой местности сильно рыдали жители, оплакивая павших родственников.

Согласно легенде, местность Княжичи происходит еще с княжеских времен. Здесь вроде бы как имел дворец Соловей Разбойник.

Берестейка происходит от устаревшего топонима Берестья. А Дорогожичи от "Дороги жить" - здесь размещались имения вельмож. Берковец происходит от 'бирка' - овца, в этом районе когда-то были монастырские пастбища.

Татарка названа так в 60-х годах XIX века, потому что на этой местности начали селиться татары.

Исторический центр Киева (фото: tvoemisto)

Некоторые местности названы в честь рек

Главную улицу страны назвали в честь реки Крещатик, которая как раз протекает на окраине этой местности. Сейчас реку закрыли в подземный коллектор, а вот когда-то она была настолько полноводной, что весной даже могла выходить из берегов.

Также местность Лыбидская происходит от одноименной реки, так же как и Почайная. По версии исследователей, Дарница также происходит от названия реки. В некоторых тюркских языках понятие "река" обозначается словом "дариа".

Район Нивки связывают с названием протекавшей поблизости реки, та же история с Борщаговкой.

Некоторые названия произошли от собственных имен

В столице также много названий местностей, связанных с собственными именами. К примеру, Лукьяновка назвала в честь деда Лукьяна, который там жил. Демеевка связана с купцом Демием. Чоколовка происходит от фамилии владельца типографии Чоколова. Протасов Яр - от местного крестьянина Протаса, владевшего этими землями. Караваевы Дачи - от хирурга В.А. Караваева, у которого были дачи на этой территории.

Остров Труханов также получил название от собственного имени. По преданию жена князя Святополка Изяславовича, которая являлась дочерью половецкого хана Тугоркана (Тугорхана), имела летнюю резиденцию на этом острове.

Святошин происходит от имени Черниговского князя Святослава Давидовича, потому что эти земли были его вотчиной и достались ему в наследство. В старости он стал монахом и в народе его прозвали Святошей.

Пуща-Водица в середине прошлого века (скриншот)