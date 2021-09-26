Магнітні бурі в жовтні 2021: повний список небезпечних дат

Магнітні бурі в жовтні 2021 року потривожать самопочуття людей не менше п'яти разів. Сильних спалахів експерти не прогнозують, але їх вплив можуть відчути багато людей. Зазвичай в такі дні порушується працездатність, з'являється сонливість і болить голова.

Повний список магнітних бур на жовтень 2021 року - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що таке магнітні бурі

Це періоди, під час яких порушується магнітосфера Землі. У такі дні відбувається дуже ефективний обмін енергії сонячного вітру з космічним середовищем, яка оточує планету.

Вплив може тривати від декількох годин до декількох днів. У людей може погіршуватися самопочуття, знижуватися концентрація, пам'ять і сприйняття. Може бути дратівливість і апатія. Під час сильних бур виникають збої в роботі техніки.

Календар магнітних бур у жовтні 2021

1 жовтня – очікуються слабкі магнітні потоки. Можливе погіршення самопочуття, головні болі, загострення хронічних захворювань.

5 жовтня - магнітна буря середньої інтенсивності

10 жовтня – магнітні потоки середньої інтенсивності

29 жовтня – незначні магнітні потоки

30 жовтня - затяжна буря середньої або слабкої інтенсивності

Як діє магнітна буря на людину

При слабких магнітних коливаннях погіршення самопочуття можуть відчути тільки метеочутливі люди, літні люди й люди з хронічними захворюваннями.

Магнітні бурі середньої інтенсивності або слабкі, але затяжні, можуть викликати проблеми зі сном, головні болі, порушення концентрації, скакання тиску, підвищений стан втоми, апатію, агресію, психологічні розлади.

Як пережити магнітні бурі

Знизити фізичні навантаження - менше тренуватися, не планувати на ці дні справи, які пов'язані з перенапруженням

Повноцінно висипатися, дотримуватися звичного режиму дня і спати не менше 8 годин на добу

Уникати стресових ситуацій і з'ясування відносин

Відкласти виконання складних розумових завдань

Підтримувати правильний раціон харчування і баланс води. Кава, алкоголь, жирну і шкідливу їжу краще виключити повністю. Можна пити трав'яні чаї та вживати більше фруктів.

Гуляти на свіжому повітрі не менше 1 години на день

Вранці можна прийняти контрастний душ, а ввечері зробити ванну з травами або маслами

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати й тримати під руками необхідні ліки.