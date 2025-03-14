Устали от интернета? Первый смартфон без соцсетей выходит уже в марте: что известно о Light Phone III

Компания Light, разработчик минималистичного телефона, призванного помочь пользователям отвлечься от смартфонных раздражителей и социальных сетей, выпустит свою новую модель Light Phone III 27 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.
Как и предыдущая версия устройства, новый телефон предлагает простой черно-белый дисплей и базовые функции, включая звонки, SMS, навигацию, будильник, точку доступа, календарь, музыку и другие необходимые инструменты. Однако теперь гаджет оснащен 3,92-дюймовым AMOLED-дисплеем, заменившим e-paper-экран.
"Он сохранит многие характеристики, которые пользователи любят в e-ink дисплее, и при этом будет ощущаться иначе, чем глянцевые экраны смартфонов", - объяснил сооснователь Light Джо Холлиер еще в прошлом году.
Как и прежде, пользователи смогут выбрать, использовать ли Light Phone III в качестве основного телефона или дополнительного гаджета для тех случаев, когда хочется отключиться от цифрового шума, но не потерять доступ к важным инструментам.
Базовая цена Light Phone III составит 599 долларов (временно). Позже она увеличится до 799 долларов (33 250 гривен).
Light также предлагает собственные тарифные планы - от 30 долларов (1250 гривен) в месяц за 1 ГБ данных.
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