Устали и нет сил тренироваться? Вот какие легкие упражнения стоит выполнить

Когда силы на пределе, важно выбирать упражнения, которые помогут восстановить энергию, а не истощить организм еще больше. Некоторые физические упражнения помогут почувствовать облегчение во время усталости и поддержат здоровье без перегрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Aaptiv .

Йога

Тренер Шона Нортон рассказал, что йога - одна из лучших тренировок, когда вы устали. Это тяжелое движение, но все еще относительно низкой интенсивности.

Йога может помочь уменьшить стресс, а сосредоточение на дыхании может изменить вашу энергию.

Исследования также показывают, что всего 25 минут йоги могут улучшить работу мозга. Идеально подходит для тех дней, когда вы чувствуете себя вялыми и обессиленными.

Пилатес

Поскольку большинство пилатеса предусматривает лежание на спине, это отличная тренировка в те дни с низким энергопотреблением.

Как йога, пилатес состоит из контролируемого дыхания, которое может помочь освободиться от стресса, снять напряжение в теле и улучшить энергию.

Легкая атлетика

Когда чувствуете упадок сил, важно не перегружать себя, но и не оставлять организм без движения. Легкая атлетика может стать отличным вариантом для восстановления, ведь она позволяет постепенно активировать тело.

Если вы поднимаете тяжести, для начала выбирайте меньший вес, чем обычно. Если кажется, что энергия растет, перейдите к привычному распорядку дня.

Ходьба

Ходьба - это одна из лучших физических активностей для людей, испытывающих упадок сил. Она не только улучшает кровообращение и укрепляет сердце, но и помогает снять стресс, повысить энергию и улучшить общее состояние здоровья.

Легкая прогулка на свежем воздухе стимулирует обмен веществ, улучшает настроение и постепенно восстанавливает силы без лишней нагрузки на организм.

Зумба или танцы

Танцы могут помочь улучшить вашу энергию, поднять настроение и уменьшить стресс. Кроме того, это может показаться гораздо более достижимым, чем бегать на беговой дорожке, когда вы устали.

Если вам нравится зумба или танцы, зайдите на YouTube и найдите короткие танцевальные тренировки. Можно просто включить свою любимую музыку и танцевать.