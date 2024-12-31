Избегайте их: 4 ошибки при ходьбе, которые наносят вред здоровью

Ходьба является доступным и эффективным способом привести тело в форму. Это достаточно простое упражнение, но стоит избегать ошибок, которые могут только навредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That !

Чрезмерное шагание

Тренер Кара Дорацио рассказала, что плохая осанка, будь то сутулость или слишком наклон вперед, может вызвать ненужную нагрузку на плечи, шею и спину. С течением времени эта привычка может повлиять на позвоночник и снизить эффективность тренировок во время ходьбы.

Когда вы сутулитесь или наклоняетесь вперед, у вас может возникнуть боль в спине, головная боль и усталость.

Короткие шаги - это не естественная ходьба, а также это мешает задействовать должным образом ягодичные мышцы.

Неравномерный взмах руками

Ходьба с неравномерным взмахом руками может нарушить баланс и вызвать нежелательное напряжение. Неравномерный взмах рукой обычно вызван дисбалансом мышц или ношением телефона или бутылки с водой в одной руке, а не в другой.

Это может нарушить равновесие и создать ненужную нагрузку на плечи и верхнюю часть спины.

Приземление на пятки

Приземление на пятки вместо середины стопы создает чрезмерные силы удара, которые распространяются через лодыжки, колени и бедра. Это резкое движение может вызвать воспаление суставов, особенно на твердых поверхностях.

К тому же асимметричная походка возникает, когда вы ходите неровным шагом или отдаете предпочтение левой ноге над правой. Это может привести к таким проблемам, как дискомфорт в бедрах, боль в коленях и напряжение в нижней части спины.

"Неспособность задействовать основные мышцы может привести к плохой осанке, боли в спине и неэффективной форме ходьбы", - добавила тренер.

Откидываться назад

Это очень распространенная привычка, из-за которой вес человека работает против него. Вместо того, чтобы откидываться назад, врач советует немного наклониться вперед: нужно немного "падать" корпусом в направлении движения, не давая себе это сделать, вовремя вынося перед собой ногу.