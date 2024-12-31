Избегайте их: 4 ошибки при ходьбе, которые наносят вред здоровью
Ходьба является доступным и эффективным способом привести тело в форму. Это достаточно простое упражнение, но стоит избегать ошибок, которые могут только навредить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Чрезмерное шагание
Тренер Кара Дорацио рассказала, что плохая осанка, будь то сутулость или слишком наклон вперед, может вызвать ненужную нагрузку на плечи, шею и спину. С течением времени эта привычка может повлиять на позвоночник и снизить эффективность тренировок во время ходьбы.
Когда вы сутулитесь или наклоняетесь вперед, у вас может возникнуть боль в спине, головная боль и усталость.
Короткие шаги - это не естественная ходьба, а также это мешает задействовать должным образом ягодичные мышцы.
Неравномерный взмах руками
Ходьба с неравномерным взмахом руками может нарушить баланс и вызвать нежелательное напряжение. Неравномерный взмах рукой обычно вызван дисбалансом мышц или ношением телефона или бутылки с водой в одной руке, а не в другой.
Это может нарушить равновесие и создать ненужную нагрузку на плечи и верхнюю часть спины.
Приземление на пятки
Приземление на пятки вместо середины стопы создает чрезмерные силы удара, которые распространяются через лодыжки, колени и бедра. Это резкое движение может вызвать воспаление суставов, особенно на твердых поверхностях.
К тому же асимметричная походка возникает, когда вы ходите неровным шагом или отдаете предпочтение левой ноге над правой. Это может привести к таким проблемам, как дискомфорт в бедрах, боль в коленях и напряжение в нижней части спины.
"Неспособность задействовать основные мышцы может привести к плохой осанке, боли в спине и неэффективной форме ходьбы", - добавила тренер.
Откидываться назад
Это очень распространенная привычка, из-за которой вес человека работает против него. Вместо того, чтобы откидываться назад, врач советует немного наклониться вперед: нужно немного "падать" корпусом в направлении движения, не давая себе это сделать, вовремя вынося перед собой ногу.
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