Волки из Чернобыля могут помочь в борьбе с раком, - ученые

Волки из Чернобыльской зоны, которые поддаются вовышенному влиянию радиации на протяжении всей жизни, могут помочь человечеству бороться с онкологическими заболеваниями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о наблюдениях за чернобыльскими волками и результатах проведенных учеными исследований.

Ситуация с онкологией в мире

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еще до 2050 года число случаев рака в мире может увеличиться на 77%.

В Американском онкологическом обществе отмечают, что только в США в 2024 году ожидается 2 001 140 новых случаев рака и около 611 720 смертей, вызванных этим заболеванием.

В то же время в ЕС эксперты предрекают около 1 270 800 смертей от рака в 2024 году.

Какое исследование проводили с чернобыльскими волками

В 2014 году исследователи из Принстонского университета в США посетили Чернобыль и надели на волков специальные радиоошейники, которые позволили:

отслеживать перемещение некоторых животных

определить, насколько волки подвергаются радиации

Кроме того, ученые взяли у животных образцы крови, чтобы понять - как тела волков реагируют на радиацию, вызывающую рак.

Что узнали ученые о волках из Чернобыльской зоны

Результаты проведенных наблюдений выявили, что чернобыльские волки подвергаются воздействию радиации в более 11,28 миллиберов ежедневно на протяжении всей жизни, что в более чем шесть раз превышает безопасный для человека предел.

Исследователи также установили, что волки имеют измененную иммунную систему (подобно больным раком, проходящим лучевую терапию). То есть иммунная система этих животных смогла адаптироваться (мутировать) для выживания в таких условиях.

Кроме того, некоторые части генетической информации волков показались ученым устойчивыми к повышенному риску онкологических заболеваний.

Речь идет о том, что волки из Чернобыльской зоны могли в определенной степени развить устойчивость к раку, что в будущем может помочь ученым бороться с раковой болезнью у людей.