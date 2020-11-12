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Посилення карантину в Україні: що буде з осіннім призовом 2020

Четвер 12 листопада 2020 13:36
Посилення карантину в Україні: що буде з осіннім призовом 2020
Заклик в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Військові розповіли про нововведення осіннього призову

Карантинне зонування України не впливає на хід осіннього призову 2020 року. Зараз проблем з доставленням призовників в армію немає. При цьому призовники, які приїжджають у військову частину, проходять 14-денну обсервацію.

Про це заявив начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом і призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко, повідомляє АрміяInform.

Він також зазначив, що якщо в якомусь регіоні поїзди не зупиняються через розташування у "червоній" зоні, то призовників везуть на іншу станцію, звідки привозять у військову частину.

Під час обсервації у прибулих призовників не буде ніяких контактів з військовослужбовцями, які вже перебувають в частині. Вони будуть проживати в окремому приміщенні. Також заняття і харчування у них буде проходити в інший час.

При перших ознаках респіраторного захворювання призовників відразу ж будуть відправляти у військовий лікувальний заклад.

Нагадаємо, що в Україні з 14 листопада, вводиться карантин вихідного дня. Попередньо він буде діяти три тижні, до 30 листопада. Але надалі уряд може його продовжити.

При цьому замість адаптивного карантину по всій території України будуть обмеження, які діяли в "помаранчевій" зоні.

Раніше стало відомо, чи будуть працювати перукарні і салони краси під час карантину вихідного дня.

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