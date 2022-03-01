ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти
Колаж РБК-Україна: Російські вертольоти підбиті ЗСУ тонуть під Києвом
ЗСУ показало, як в Київській області тонуть підбиті нашими військовими ворожі вертольоти.
Відповідне відео розмістила пресслужба Збройних сил України.
На кадрах, знятих під Києвом, майже два десятки гелікоптерів перелітають водойму, після чого два з них вибухають і падають у воду.
Нагадаємо, втрати РФ станом на 06:00 1 березня становлять:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків - 29,
- гелікоптерів - 29,
- танків - 198,
- ББМ - 846,
- артилерійських систем - 77,
- засоби ППО - 7,
- РСЗВ - 24,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- катери - 2,
- автомобільної техніки - 305.
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