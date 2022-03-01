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ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти

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Київська область, Вівторок 01 березня 2022 11:28
ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти Колаж РБК-Україна: Російські вертольоти підбиті ЗСУ тонуть під Києвом
Автор: Світлана Мащенко

ЗСУ показало, як в Київській області тонуть підбиті нашими військовими ворожі вертольоти.

Відповідне відео розмістила пресслужба Збройних сил України.

На кадрах, знятих під Києвом, майже два десятки гелікоптерів перелітають водойму, після чого два з них вибухають і падають у воду.

Нагадаємо, втрати РФ станом на 06:00 1 березня становлять:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків - 29,
  • гелікоптерів - 29,
  • танків - 198,
  • ББМ - 846,
  • артилерійських систем - 77,
  • засоби ППО - 7,
  • РСЗВ - 24,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
  • катери - 2,
  • автомобільної техніки - 305.

Раніше ми писали про незбагненні для розуму вчинки українців під час війни.

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