ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти

ЗСУ показало, як в Київській області тонуть підбиті нашими військовими ворожі вертольоти.

На кадрах, знятих під Києвом, майже два десятки гелікоптерів перелітають водойму, після чого два з них вибухають і падають у воду.

Раніше ми писали про незбагненні для розуму вчинки українців під час війни.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!