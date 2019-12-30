ЗСУ показали, як дають відсіч окупантам на воді та на суші: видовищні фото

Українські військові провели навчання на узбережжі Азовського моря по відбиттю висадки ворожого десанту. Як розповіли в прес-центрі ООС на сторінці в Facebook, заходи пройшли в контексті підготовки підрозділів ЗСУ до всіх можливих сценаріїв російської військової агресії в Україні на воді та на суші.

Також в мережі показали видовищні фото, як ОСи дають відсіч противнику.

На динамічних тренуваннях відточували свою майстерність льотчиків армійської авіації, морські піхотинці, артилеристи і танкісти гірничо-штурмового з'єднання, бійці Нацгвардії, особовий склад загону морської охорони ДПСУ та військовослужбовці інженерного підрозділу загону мінних загороджувачів.

Спочатку підрозділи ствольної та самохідної артилерії провели марш і розгортання на рубежах, зайняли позиції для нанесення вогневого удару.

"Після визначення точних координат знаходження кораблів противника в морі пролунали перші постріли. Таким чином, гармаші знищили першу хвилю морського десанту та унеможливили висадку другого ешелону", - йдеться у публікації.

Підрозділи ООС на узбережжі Азовського моря провели тактичні навчання (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

Воїни-артилеристи продемонстрували мобільність в складних умовах видимості та здатність ефективно наносити прицільні вогневі удари по кораблях і живій силі противника.

Військові сапери у складі двох рухомих загонів загородження, вони встановили кілька протидесантних мін вздовж ділянки узбережжя.

Потім в "бій" вступила авіація та танки, яка послідовно знищувала умовного противника. Коли ворог перемістив частину своїх сил на іншу ділянку узбережжя, танковий підрозділ гірничо-штурмової бригади ЗСУ завдало противнику максимального ураження, тим самим створивши сприятливі умови нацгвардійцям та морській піхоті для контратаки. Вони ж під прикриттям БМП скинули противника назад у море.

Українські військові на навчаннях відпрацювали відбиття атаки окупантів (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

Наприкінці навчань катери тактичної групи ВМС і Морської охорони Держприкордонслужби ліквідували живу силу і завдали вогневе ураження кораблям інтервентів.