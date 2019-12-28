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Сили спецоперацій ЗСУ показали відео року під потужну музику Riffmaster

STYLERЖиття    28.12.2019 - 12:11
Сили спецоперацій ЗСУ показали відео року під потужну музику Riffmaster
ССО ЗСУ показали звіт за 2019 рік (Фото: facebook.com/usofcom)

Андрій Антоненко є автором гімну Сил спеціальних операцій

Командування Сил Спеціальних операцій ЗСУ опублікувало звіт та показало в потужному відео досягнення бійців цього роду військ за 2019 рік. Ролик супроводжує музика Андрія Антоненка - музиканта, військовослужбовця, ветерана АТО та лідера рок-групи Riffmaster, який є фігурантом гучної справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, що ССО з'явилися у складі Збройних сил менше трьох років тому - 5 січня 2016-го - і є наймолодшим родом військ.

В прес-службі українського військового спецназу на сторінці в Facebook розповіли, що за рік було проведено тисячі годин бойової підготовки і виконання поставлених бойових завдань.

Воїни взяли участь у багатьох міжнародних навчаннях як в Україні так і за кордоном, на яких продемонстрували свою ефективність. Також йдеться про досягнення сумісності з НАТО та отримання сертифікації на участь в операціях сил швидкого реагування.

"ССО ЗС України в 2019 році зробило вагомі кроки, щодо реалізації завдання - бути самодостатнім бойовим організмом, який спроможний виконувати поставлені задачі, зокрема, непритаманні іншим видам Збройних Сил України. Це було дуже насичено та результативно!" - наголошується в повідомленні.

Відео: ССО ЗСУ показали звіт за 2019 рік під музику Антоненка з Riffmaster

Зазначимо, що Антоненко є автором гімну Сил Спеціальних Операцій (пісня групи Riffmaster "Тихо Прийшов, Тихо Пішов"). Він служить в ЗСУ за контрактом з 2017 року і його поведінку за цей час керівництво характеризує як позитивну.

Сили спецоперацій ЗСУ показали відео року під потужну музику Riffmaster

Андрій Антоненко служить в Силах спеціальних операцій з липня 2017 року (Фото: facebook.com/usofcom)

Нещодавно МВС повідомило про розкриття справи Павла Шеремета і назвало військового і музиканта головним підозрюваним у вбивстві журналіста три з половиною роки тому. Антоненко заарештований. Нещодавно він подав до суду на президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапку, заступник голови Нацполіції Євгена Коваля та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Відео: Андрій Антоненко з Riffmaster написав гімн ССО "Тихо Прийшов, Тихо Пішов"

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