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Вогнева карусель: бійці ВСУ провели потужні вчення проти ворога (відео)

STYLERЖиття    25.11.2019 - 12:14
Вогнева карусель: бійці ВСУ провели потужні вчення проти ворога (відео)
Українські військові провели навчання (фото: facebook.com/93OMBr)

Наші бійці провели військові навчання на Яворівському полігоні

Українські військові провели потужні навчання на свіжому повітрі на Яворівському полігоні. Танки і БМП відпрацьовували тактичні прийоми ведення боїв. Про це повідомляється на сторінці "93-я ОМБр Холодний Яр" у Facebook.

Бойові машини піхоти — не заборонені мінськими домовленостями. Ці машини є серйозною підтримкою для бійців на передовій і бажаною метою для проросійських терористів.

"Піхотинці напрацьовують майстерність вражати супротивника на максимальній дальності і самим залишитися неушкодженими. Застосовують метод так званої вогневої "каруселі", коли машини по черзі виїжджають на вогневий рубіж і відпрацювавши по цілі, швидко ховаються в укриття", - сказано в повідомленні.

Вогнева карусель: бійці ВСУ провели потужні вчення проти ворога (відео)Вогнева карусель: бійці ВСУ провели потужні вчення проти ворога (відео)Вогнева карусель: бійці ВСУ провели потужні вчення проти ворога (відео)Вогнева карусель: бійці ВСУ провели потужні вчення проти ворога (відео)Навчання військових ВСУ (фото:facebook.com/93OMBr)

Під фотографіями українці залишають свої коментарі і діляться своїми емоціями.

  • 93 бригада! ви самі найкращі, дякую всім? що ви є! Слава Героям України!!! Смерть окупантам !!!!
  • Всього найкращого у навчаннях. Ви найкращі.
  • Успішних навчань і Перемоги над одвічним ворогом України!
  • Вогнева карусель: бійці ВСУ провели потужні вчення проти ворога (відео)Скріншот коментарів (Facebook)
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