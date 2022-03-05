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ЗСУ похвалилися новими трофеями військової техніки окупантів (фото)

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Субота 05 березня 2022 09:33
ЗСУ похвалилися новими трофеями військової техніки окупантів (фото) ЗСУ похвалилися новими трофеями (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вже десятий день триває війна з російськими загарбниками. Відважна українська армія не здається, а продовжує боротися з ворогом. Також з'являється нова інформація про захоплені трофеї.

У Telegram-каналі "Добровольці Божої Чоти" показали фото і відео захопленої російської техніки.

Ось такий трофей ЗСУ отримали недалеко від Баштанки. На відео автомобіль "Панцир 1".

Для довідки. Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Комплекс був розроблений низкою структур оборонно-промислового комплексу СРСР і Росії на чолі з конструкторським бюро приладобудування.

Національна поліція повідомляє, що сили тероборони Житомирської області захопили російський вантажний автомобіль, завантажений протитанковими керованими ракетами 9М113 "Конкурс-М".

ЗСУ похвалилися новими трофеями військової техніки окупантів (фото)ЗСУ похвалилися новими трофеями військової техніки окупантів (фото)Тероборона захопила російський військовий автомобіль (фото: Нацполіція)

На наступному відео ви можете побачити, як трактор тягне на буксирі військовий автомобіль РФ.

Як ми раніше писали, ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили об окупантів.

Також читайте, як ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти.

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