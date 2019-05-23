Якщо провалили ЗНО: варіанти роботи, навчання і поради юриста

Фото: колаж РБК-Україна

Сьогодні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури

ЗНО з української мови та літератури стартувало 23 травня, і для проходження зовнішнього незалежного оцінювання зареєстровано близько 350 тисяч випускників. На рішення 58 завдань дається 180 хвилин, і максимальна кількість балів дорівнює 104. До речі, в цьому році для шкіл національних меншин прохідний поріг для ЗНО був знижений.

Зазначимо, що в рік близько чверті тестованих провалюють тести, і замість бажаного вступу до вишів перед ними відкривається безліч інших можливостей. Зокрема, можна влаштуватися на роботу, поступити у технікум чи училище, виїхати на навчання за кордон, відправитися на курси, або ж стати до лав ЗСУ як "строковик". А ще можна оскаржити результати ЗНО в суді, передають "Вести".

Головне - не робити через не здачу ЗНО трагедії, адже життя продовжується. Якщо випускник вирішив почати заробляти гроші, то із наявністю вакансій проблем не буде. Законадательство дозволяє легально працювати від 16 років, при цьому для таких підлітків передбачені пільги, а кількість робочих годин скорочено до максимум 36.

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Досить багато пропозицій від роботодавців на вакансію промоутера (раздавача флаєрів, буклетів та інше). Також завжди потрібні продавці, консультанти, вантажники, помічники кухаря, оператори ПК. Можна також працювати в інтернеті "клікальником" по посиланнях і оголошеннях. Отримувати можна таким чином від 4 до 16 тисяч гривень на місяць.

Поїхати на навчання за кордон також є непоганим варіантом, якщо витягне гаманець батьків. Наприклад, у Польщі та Словаччині є привабливі пропозиції по навчанню на технічних і гуманітарних спеціальностях. До речі, після навчання є можливість отримати вид на проживання і залишитися в Європі.

У Словаччині у виші без підготовчих курсів можна поступити на контрактне навчання за 600 євро (необхідне базове знання мови), і коштує підготовча програма на рік близько 250 євро. За навчання в університеті потрібно буде заплатити від 1 до 4,5 тисяч євро на рік. У Польщі доступне навчання від 900 євро на рік, при цьому послуги із оформлення документів при вступі вимагатимуть ще близько 400 євро.

На строкову військову службу в армію забирають призовників від 18 років, які підпадають під осінні і весняні призиви, якщо немає відстрочки, дозволяє стан здоров'я і молода людина не є опікуном. Нагадаємо, що зі шкільної лави у зони бойових дій нікого не відправляють.

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Можна оскаржити результати зовнішнього незалежного оцінювання. За словами адвоката Івана Лібермана, в Україні суд може переходити з однієї інстанції до інстанції, засідання можуть тривати місяцями.

"Теоретично, поки суд не визначиться із рішенням щодо ЗНО, можна буде ще раз здати ЗНО та отримати вищу освіту. Поки ж триває суд, випускники не мають права забирати в армію", - сказав він.

Для тих, хто побажає відправитися на навчання до професійного училища або технікума на базі атестату про закінчення 9 класів, потрібно буде окремо здати іспити (українська мова та математика). Після 4 курсів навчання з'явиться варіант вступити до виша одразу ж на 2 курс, вже маючи робочу професію.

Навчання в технікумах на базі 9 класів триває 3-4 роки залежно від спеціальності. По закінченні навчання видається диплом молодшого спеціаліста, і вже на базі цього диплома можна продовжити навчання в університеті за скороченим терміном підготовки - одразу з 3 курсу, а вже через 2 роки денної форми навчання отримати диплом бакалавра.

Курси програмування на теперішній момент є одними з найпопулярніших. Вартість складає від 1650 гривень за 10 годин навчання. У підсумку на проходження програми навчання з програмування піде близько 20 тисяч гривень (160 годин і більше).

До слова, програмістів беруть на роботу з окладом від 400 доларів.

Ілюстративне фото (auregionales.cl)

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки підготувало відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступної кампанії до внз 2019 року.

Також ми писали про те, що томос про автокефалію та історію створення ПЦУ також включать у програму ЗНО, але це відбудеться тільки в 2021 році.