Выбор предметов и гранты на учебу. Какие изменения Рада готовит украинским студентам

В Украине планируется ввести новую систему приема абитуриентов на обучение по государственному заказу. Также предлагают ввести систему грантов на обучение, а некоторые студенты смогут выбирать, учиться быстрее или дольше.

Чем новые правила будут отличаться от уже привычного для абитуриентов поступления на бюджет и чего ждать во время учебы в университетах, в комментарии РБК-Украина объяснила доктор экономических наук, профессор, визит-профессор Baltic International academy Рига (Латвия) Иннола Новикова.

Гранты на обучение и компенсация от государства

5 января Кабинет Министров согласовал проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям". Вскоре законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

"Цель законопроекта – расширить инструменты государственного финансирования высшего образования через развитие принципа софинансирования оплаты обучения со стороны государства и физических (юридических) лиц и повысить эффективность использования госресурсов", – пишут на сайте МОН.

Ввести новые правила поступления в университеты – это пока планы, и эти изменения на сегодняшний день еще не действуют, говорит Инолла Новикова. Возможно, в проект изменений еще будут внесены коррективы. Но так или иначе, согласно новому законопроекту, в Украине планируется полностью реформировать систему финансирования высшего образования.

"В чем состоят основные изменения? Во-первых, это сокращение бюджетных мест. Существующая сегодня система предусматривает получение студентом или 0% финансирования на обучение и студент учится за собственные средства, или 100% компенсации от государства оплаты своего обучения", – говорит Иннола Новикова.

Новый законопроект предусматривает введение понятия "грант" – безвозвратной финансовой помощи для получения высшего образования.

Сумма гранта будет зависеть, прежде всего, от результатов НМТ – национального мультипредметного теста, а также от выбранной специальности. Чем лучше результаты НМТ и более востребованная для государства специальность, тем выше сумма грантов.

Фото: Сумма гранта на обучение студентов будет зависеть от результатов НМТ и выбранной специальности (Getty Images)

Система градации специальностей

Будет внедрена система градации специальностей. Для тех специальностей, которые государству необходимы, то есть для отраслей, где есть дефицит специалистов, будет предусмотрено полное государственное финансирование.

"Государственный заказ будет касаться прежде всего специальностей, необходимых государству. Например, это будут учителя и врачи. Государство будет полностью оплачивать обучение для лучших абитуриентов по этим специальностям, а после успешного завершения обучения в ВУЗе будет предлагать первое рабочее место", – объясняет собеседница.

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Для других специальностей, потребность в которых государство не может прогнозировать, например, политологи, психологи, социологи, экономисты, менеджеры, финансисты и так далее, гарантировать наличие рабочего места не будут.

Часть бюджетных мест будет отведена для уязвимых категорий абитуриентов, согласно установленным квотам. Предусмотрено, что правила размещения государственного заказа в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения и в военных учебных подразделениях высшего образования не изменятся.

Плюсы и минусы изменений: мнение эксперта

С положительного планируется, что больше студентов смогут получить полную или частичную компенсацию за обучение.

"Прогнозируется, что увеличится количество абитуриентов на специальности, которые будут нужны в будущем. Из минусов - на сегодняшний день еще не вполне понятен механизм, как это будет внедряться на практике. И это, возможно, создаст непонимание и путаницу в большинстве абитуриентов", – высказывает мнение Иннола Новикова.

Выбор специальности и возможность учиться быстрее или дольше

В рамках реформы также планируется, что у студентов будет свобода выбора – они смогут сами "формировать индивидуальную образовательную траекторию" и не ограничивать свой выбор наличием мест государственного или регионального заказа. По мнению Иннолы Новиковой, эта идея очень интересная.

Фото: Предлагаемые законопроектом изменения (сайт Министерства образования и науки Украины)

"У всех студентов разные, все имеют разные способности и разные возможности для получения знаний. Кто-то усваивает больше информации, кто-то нет, кто-то хочет получить быстрое образование. Другие хотят совмещать работу и обучение и хотели бы немного растянуть свое обучение во времени. Поэтому в законопроекте предусмотрено изменение периода обучения студентов", – говорит она.

Эта система работает в некоторых европейских заведениях высшего образования.

"Дело в том, что учебная нагрузка студента измеряется в кредитах – это часы. Они показывают, сколько студент учится и какие дисциплины в рамках предусмотренных часов должен изучить. Один кредит – это 30 часов. Сюда входят и лекции и самостоятельные работы. Студент за год должно получить 60 кредитов, теперь, согласно проекту, появляется возможность учиться быстрее или дольше", – объясняет специалист.

Если студент работает и не успевает, он может брать 30 кредитов в год и степень бакалавра будет получать не 4 года, а 6. Или, наоборот, достаточно времени и вдохновения осваивать ежегодно по 80 кредитов – и на бакалавра можно учиться только 3 года.

Но такая возможность учиться быстрее или дольше предлагается только для контрактников. То есть для студентов, оплачивающих обучение самостоятельно без государственной поддержки.

Кроме того, студенты смогут выбирать предметы, которые им интересны и которые они хотят изучать. В законопроекте предусмотрено, что специальность можно будет менять после 1-2 лет обучения.

“Идея, безусловно, интересная. Но насколько она сегодня может быть воплощена в жизнь – сложно сказать, поскольку это влечет за собой большие изменения в планировании программ обучения, нагрузки преподавателей, формирование компетенций студента, изменений в стандартах специальности и много сложностей”, – считает доктор экономических наук.

Фото: У студентов может появиться возможность растягивать обучение во времени: учиться дольше или быстрее (Getty Images)

Когда студентам ждать изменений

Если Верховная Рада оперативно примет законопроект, новая система грантов заработает уже с сентября 2024 года.

"Эти изменения будут способствовать росту финансовых ресурсов в сфере высшего образования, а также усилят способность украинцев оплачивать получение высшего образования благодаря механизму софинансирования. Новая модель финансирования сможет повысить адресность использования государственных средств и увеличить гибкость части государственных грантов", – говорят в Минобразования.

Впрочем, по словам Иннолы Новиковой, сейчас сложно что-то прогнозировать, поэтому специфических советов по поступлению в ВУЗы на этот год пока вряд ли можно дать.

“К сожалению, очень сложно жить в период перемен. На сегодняшний день еще нет окончательного понимания, какой будет система вступления в ЗВО в 2024 году. Те смены, о которых мы говорим, еще не приняты. Поэтому потенциальные абитуриенты должны только понимать, что во многом успешность их поступления будет зависеть от результатов НМТ, и нужно максимально готовиться успешно сдать. И еще раз все обдумать и ответственно подойти к выбору будущей специальности”, – отмечает эксперт.