Почему в Украине будут сокращать количество университетов и как это будет происходить

В Украине планируют сократить количество заведений высшего образования у многих родителей это вызывает беспокойство. Но в МОН объясняют, что модернизация вузов тесно связана с демографическим фактором.

Почему сократят количество университетов и как это будет происходить, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого в эфире "Суспільне".

Почему сократят количество вузов

По словам замминистра, еще 15 лет назад в Украине заканчивали обучение в школах около 670 тысяч выпускников. И большинство из них поступало в Украину. На сегодня эта цифра уменьшилась почти вдвое - количество выпускников равно 360 тысячам.

"Соответственно мы можем говорить, что просто количество наших потенциальных студентов упало почти на половину. В то же время сеть учебных заведений осталась практически той же. У нас среднее количество студентов на высшее образование когда-то было 64 000, а в этом году уже 34 000. Соответственно, у нас происходит серьезное падение", - отмечает Винницкий.

Также он отметил, что одним из критериев качества образования является масштаб университета, поскольку в большем заведении студент имеет большие возможности для выбора предметов. Соответственно, это также влияет на существование определенной конкуренции среди преподавателей.

"Должна быть определенная логическая сеть университетов, которая соответствует нашей демографии. К сожалению, наши демографические перспективы не самые лучшие. Здесь надо понимать, что мы знаем, что будет через 15 лет. Выпускников школ будет ориентировочно 250 тысяч ежегодно. И это действительно большая проблема, поскольку наша сегодняшняя инфраструктура построена на 700-750 тысяч студентов в год. То есть она должна быть в три раза меньше", – подчеркнул замминистра образования и науки.

В то же время он сообщил, что в настоящее время Министерство образования и науки не планирует столь резкие изменения в сеть учебных заведений. В частности, МОН планируем из 140 учреждений высшего образования, которые находятся в сфере управления МОН, сократить это число до 100.

Он также подчеркнул, что эта цифра на сегодня утверждена на самых высоких уровнях руководства государства.

Как будет выглядеть сокращение

До конца февраля в Украине должно состояться пять или шесть объединений университетов. По словам Винницкого, речь идет о присоединении слабых заведений высшего образования к более мощным.

"Мы имеем ситуацию, что в некоторых заведениях у нас просто кризисная ситуация, поэтому необходимо действовать именно сейчас, для того, чтобы спасти студентов и преподавательский состав", - подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что подавляющее количество учреждений, которые будут присоединены к другим, являются отраслевыми учебными заведениями, в то же время уже давно потеряли свою отрасль.

"Например, на прошлой неделе состоялось присоединение Одесского государственного экологического университета к Одесскому национальному университету им. Мечникова. К сожалению, Одесский экологический университет давно уже перестал быть экологичным. На сегодня там преподается и право, и многие другие специальности. И преподавание этих специальностей не отвечает необходимому качеству по соответствующим критериям", - сказал Винницкий.

При любом присоединении преподаватели, работающие в присоединенном университете, останутся работать и не потеряют работу внезапно. Студенты же присоединенных университетов продолжат обучение на тех программах и по тем условиям, по которым они начали получать образование. Также будут сохранены бюджетные места, а цена контракта не будет меняться.

Присоединение будет плавным, потому что для гармонизации программ необходимо 1-1,5 года. Студенты, которые когда-то поступили в самый слабый вуз, получат возможность окончить более престижный университет.

Кроме того, каждое объединение будет сопровождаться инвестицией Министерства образования и науки из средств Всемирного банка на закупку учебно-научного оборудования. Размер такой инвестиции составит от 1 до 1,5 млн долларов.

"Следовательно, мы не только оптимизируем сеть, мы все-таки ее модернизируем, вкладывая неплохие деньги в объединенные университеты", - подчеркнул замминистра образования и науки.