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У березні українців чекає додатковий вихідний день

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 14:12
У березні українців чекає додатковий вихідний день
Фото: весна в Києві (РБК-Україна)

Міжнародний жіночий день є улюбленим святом майже для половини українців

У березні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде десять вихідних днів і 21 робочий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

У зв'язку з тим, що 8 березня, коли відзначається Міжнародний жіночий день, припадає на неділю, додатковим вихідним буде понеділок, 9 березня.

У березні українців чекає додатковий вихідний день

Крім того, у березні відзначають такі свята:

  • 3 березня - Всесвітній день письменника
  • 14 березня - День захисту прав споживачів
  • 15 березня - День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення
  • 18 березня - День працівника податкової та митної служби України
  • 21 березня - Всесвітній день поезії
  • 21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
  • 23 березня - Всесвітній метеорологічний день
  • 25 березня День Служби безпеки України
  • 27 березня Міжнародний день театру

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у 2018 році, в трійку улюблених свят українців стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік. Міжнародний жіночий день знаходиться на четвертому місці, його люблять 42,9% опитаних.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

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