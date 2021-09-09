RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зустрічайте бабине літо: синоптики розповіли, де буде до 25 градусів тепла

Автор: Styler

Погода в Україні в четвер, 9 вересня, буде теплою і без дощів на всій території нашої країни. При цьому в деяких областях повітря прогріється до 25 градусів тепла.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході України найтепліше буде в Закарпатській області - +23+25. У Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях буде +22+24. У Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях очікується +21+23.

У північній частині країни також хороша погода. У Чернігівській області +22+24, а в Сумській - +21+23.

У центральних областях температура повітря буде однаковою. Так у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікується +22+24.

На сході без опадів. У Донецькій та Харківській областях +21+23, у Луганській - +20+22.

На півдні також тепло. У Запорізькій та Одеській областях +22+24, А в Херсонській та Миколаївській - +23+25.

В окупованому Криму також без опадів і +23+25.

У Києві мінлива хмарність. Температура повітря складе +23+25. При цьому буде дути південно-західний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 9 вересня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли закінчиться бабине літо і почнеться дощова осінь.

Раніше стало відомо, коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода