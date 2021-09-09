Встречайте бабье лето: синоптики рассказали, где будет до 25 градусов тепла

На западе Украины теплее всего будет в Закарпатской области - +23+25. Во Львовской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях будет +22+24. В Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях ожидается +21+23.

В северной части страны также хорошая погода. В Черниговской области +22+24, а в Сумской - +21+23.

В центральных областях температура воздуха будет одинаковой. Так в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается +22+24.

На востоке без осадков. В Донецкой и Харьковской областях +21+23, в Луганской - +20+22.

На юге также тепло. В Запорожской и Одесской областях +22+24, а в Херсонской и Николаевской - +23+25.

В оккупированном Крыму также без осадков и +23+25.

В Киеве переменная облачность. Температура воздуха составит +23+25. При этом будет дуть южно-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Украине 9 сентября (погодная карта: meteo.gov.ua)