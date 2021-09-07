Синоптики розповіли, коли закінчиться бабине літо і почнеться дощова осінь

Погода в Україні поки що радує вересневим бабиним літом, але синоптики попереджають - скоро в країну повернеться дощова погода і похолодання.

Що буде з погодою в країні в найближчі дні, а також прогноз на завтра - читайте нижче в нашому матеріалі.

Коли в країну повернуться дощі

Судячи з даних Gismeteo, тепла, суха і сонячна погода буде до середини вересня, а з 14-15-го числа можливі дощі, на схід атмосферний фронт може зазирнути раніше, а на півдні ймовірність опадів наймінімальніша.

При цьому ночі будуть ставати теплішими, а заморозків, які неприємно здивували українців на початку осені, в найближчі два тижні не передбачається.

Вдень протягом тижня буде висока температура, +20 і вище, а в другій половині вересня знизиться, але не сильно.

Нижче дивіться прогноз погоди для міст з різних куточків країни: Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Харкова.

Скрін: Погода в Україні (gismeteo.ua)

Що буде з погодою завтра, 8 вересня?

За прогнозом Наталки Діденко, вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів. Вранці можливі тумани, але без опадів.

У Києві 8-го вересня денна температура повітря досягне +20+22 градусів. Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода.