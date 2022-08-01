Зустрічаємо свято 1 серпня: що не можна робити і кого сьогодні привітати

1 серпня 2022 року, церква вшановує пам'ять Макрини Молодшої, настоятельки однієї з перших жіночих монаших спільнот. В народі цей день називають просто - Мокрини, і має він особливі традиції.
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Колись цей день вважався одним з найбільш дощових в році. Тому люди старалися відправлятися в ліс по гриби.
Якщо ж літо навпаки було посушливим, то проводили спеціальний обряд призову дощу. Для цього сніп колосків кидали в річку і топили.
Крім того для обряду могли знайти дівчину, що відмічає день народження саме 1 серпня. Її називали Мокриною, зодягали в красиву сукню і приносили колосся хліба. Тепер дівчина повинна була віднести колосся до річки, щоб та передала їм вологи небесної.
У цей день рекомендується носити синій одяг і червоні прикраси - так можна привернути удачу.
Роман, Степан, Тихон, Дмитро, Григорій, Митрофан.
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