Зустрічаємо свято 1 серпня: що не можна робити і кого сьогодні привітати

Що треба зробити на Мокрини, традиції

Колись цей день вважався одним з найбільш дощових в році. Тому люди старалися відправлятися в ліс по гриби.

Якщо ж літо навпаки було посушливим, то проводили спеціальний обряд призову дощу. Для цього сніп колосків кидали в річку і топили.

Крім того для обряду могли знайти дівчину, що відмічає день народження саме 1 серпня. Її називали Мокриною, зодягали в красиву сукню і приносили колосся хліба. Тепер дівчина повинна була віднести колосся до річки, щоб та передала їм вологи небесної.

У цей день рекомендується носити синій одяг і червоні прикраси - так можна привернути удачу.

Прикмети цього дня

1 серпня йде дощ - наступного року добре вродить жито, але літо буде дощовим. Дощ в цей день також до неврожаю горіхів.

Гроза вказує на теплу і довгу осінь.

Вранці трава суха - в обід з'являться хмари.

Якщо багато падаючих зірок, то слід чекати сильних вітрів.

Якщо хороша та сонячна погода, то бабине літо буде довгим.

Затяжні дощі - до бідності та неврожаю.

Що не можна робити 1 серпня

Не можна сваритися, лаятися, ображатися, а також лінуватися та брехати.

Чоловікам не можна купатися в річці, інакше можна накликати біду на сім'ю.

Краще не їсти яблук, інакше накличете на себе дрібні неприємності.

Не можна також впускати в будинок оводів, інакше вдома буде небіжчик.

Не можна ходити брудним та неохайним.

Не варто піднімати з землі втрачені речі.

Не можна давати або брати гроші в борг.

День ангела сьогодні відзначають:

Роман, Степан, Тихон, Дмитро, Григорій, Митрофан.