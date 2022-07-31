ua ru
Нд, 31 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Календар стрижок на серпень: в які дні не варто відвідувати перукарню

Новость на русском →
Неділя 31 липня 2022 21:31
Календар стрижок на серпень: в які дні не варто відвідувати перукарню Календар стрижок на серпень 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Календар стрижок на серпень допоможе вибрати оптимальну дату для відвідування перукарні, кардинальних змін іміджу або догляду за волоссям.

Які дні в серпні будуть сприятливі для стрижок, а які ні - читайте в матеріалі нижче.

Місячний календар використовували ще в стародавні часи. В деякі дні маніпуляції з волоссям можуть дати вашій шевелюрі здоров'я, принести удачу і навіть залучити у ваше життя матеріальні блага і любов.

А є такі дні, які категорично не підходять для зміни іміджу і стрижок. Можуть бути потім проблеми з волоссям, а всі нові зачіски, фарбування або завивка виявляться невдалими.

Місяць в серпні

Місяць, що росте в серпні буде з 1 по 11 число, а ще з 28 по 31 число. У ці дні стрижки допоможуть прискорити ріст волосся.

Місяць, що спадає - з 13 по 26 серпня. Всі стрижки в цей період сповільнять ріст волосся, а форма зачіски буде зберігатися довше.

Коли можна в серпні стригтися

Підрівняти кінчики або чубок: 1, 2, 3, 8, 9, 10 серпня

Короткі стрижки: 4, 6, 15, 18, 21, 26 серпня

Кардинальна зміна іміджу: 17, 24, 19, 31 серпня

Фарбування волосся: 1, 9, 12, 15, 19, 20, 21 серпня

Коли не варто йти в перукарню

Найневдаліші дні: 5, 7, 13, 14, 27 і 30 серпня

В інші дні варто зайнятися оздоровленням волосся - зробіть маску, сполосніть волосся відваром трав.

Також в нейтральні дні за місячним календарем можна в разі потреби підрівняти стрижку або зробити укладку.

До речі, раніше ми розповідали про те, що медики назвали місяць, коли ви втрачаєте найбільше волосся.

А ще ми писали про те, які продукти можуть посилювати запах поту.

Читайте РБК-Україна в Google News
календарь стрижек волосы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя