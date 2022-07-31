Календар стрижок на серпень: в які дні не варто відвідувати перукарню
Календар стрижок на серпень допоможе вибрати оптимальну дату для відвідування перукарні, кардинальних змін іміджу або догляду за волоссям.
Які дні в серпні будуть сприятливі для стрижок, а які ні - читайте в матеріалі нижче.
Місячний календар використовували ще в стародавні часи. В деякі дні маніпуляції з волоссям можуть дати вашій шевелюрі здоров'я, принести удачу і навіть залучити у ваше життя матеріальні блага і любов.
А є такі дні, які категорично не підходять для зміни іміджу і стрижок. Можуть бути потім проблеми з волоссям, а всі нові зачіски, фарбування або завивка виявляться невдалими.
Місяць в серпні
Місяць, що росте в серпні буде з 1 по 11 число, а ще з 28 по 31 число. У ці дні стрижки допоможуть прискорити ріст волосся.
Місяць, що спадає - з 13 по 26 серпня. Всі стрижки в цей період сповільнять ріст волосся, а форма зачіски буде зберігатися довше.
Коли можна в серпні стригтися
Підрівняти кінчики або чубок: 1, 2, 3, 8, 9, 10 серпня
Короткі стрижки: 4, 6, 15, 18, 21, 26 серпня
Кардинальна зміна іміджу: 17, 24, 19, 31 серпня
Фарбування волосся: 1, 9, 12, 15, 19, 20, 21 серпня
Коли не варто йти в перукарню
Найневдаліші дні: 5, 7, 13, 14, 27 і 30 серпня
В інші дні варто зайнятися оздоровленням волосся - зробіть маску, сполосніть волосся відваром трав.
Також в нейтральні дні за місячним календарем можна в разі потреби підрівняти стрижку або зробити укладку.
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