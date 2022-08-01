Отмечаем праздник 1 августа: что нельзя делать и кого сегодня поздравить

1 августа 2022 года церковь чтит память Макрины Младшей, настоятельницы одной из первых женских монашеских общин. В народе этот день называют просто - Мокрины, и имеет он особые традиции.
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Когда-то этот день считался одним из самых дождливых в году. Поэтому люди старались отправляться в лес за грибами.
Если же лето наоборот было засушливым, то проводили специальный обряд призыва дождя. Для этого сноп колосьев бросали в реку и топили.
Кроме того для обряда могли найти девушку, отмечающую день рождения именно 1 августа. Ее называли Мокриной, облекали в красивое платье и приносили колосья хлеба. Теперь девушка должна была отнести колосья к реке, чтобы та передала им влаги небесной.
В этот день рекомендуется носить синюю одежду и красные украшения - так можно привлечь удачу.
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