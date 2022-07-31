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Часті зливи та різке похолодання: синоптики оновили прогноз погоди на серпень

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Неділя 31 липня 2022 19:00
Часті зливи та різке похолодання: синоптики оновили прогноз погоди на серпень Погода в Україні у серпні 2022 (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні у серпні буде з різкими перепадами температур в бік похолодання, а опадів буде чимало - часом очікуються зливи.

Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на місяць.

Так, за даними ресурсу Gismeteo (ми взяли за основу прогноз для Києва), критично спекотних днів не очікується. А от дощі очікуються буквально через день.

Перші дві третини серпня буде з доволі високою температурою, +26+31, але часом очікується стрибки вниз - до +18 градусів. А от в кінці місяця ймовірне похолодання до осінніх +15 градусів.

Часті зливи та різке похолодання: синоптики оновили прогноз погоди на серпень

Скріншот gismeteo.ua

Тим не менш, за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура в серпні буде вищою за норму аж на 1,5-2 градуси. Вона очікується в межах +20+25 градусів.

А от місячна кількість опадів очікується 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, що в межах норми.

За книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, останній місяць літа буде спекотним і майже без опадів, настане сильна посуха. Невеликі дощі можливі в середині і кінці серпня.

Він прогнозував, що середня температура серпня становитиме 23-24 градуси тепла - будуть і дуже спекотні дні, і свіжа погода.

Раніше ми писали, що і коли садити на городі та в саду наприкінці літа.

Також повідомлялося, що з'явився календар вихідних і свят серпня 2022.

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