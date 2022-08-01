Зустрічаємо свято 1 серпня: що не можна робити і кого сьогодні привітати
1 серпня 2022 року, церква вшановує пам'ять Макрини Молодшої, настоятельки однієї з перших жіночих монаших спільнот. В народі цей день називають просто - Мокрини, і має він особливі традиції.
Що можна і не можна робити сьогодні, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Що треба зробити на Мокрини, традиції
Колись цей день вважався одним з найбільш дощових в році. Тому люди старалися відправлятися в ліс по гриби.
Якщо ж літо навпаки було посушливим, то проводили спеціальний обряд призову дощу. Для цього сніп колосків кидали в річку і топили.
Крім того для обряду могли знайти дівчину, що відмічає день народження саме 1 серпня. Її називали Мокриною, зодягали в красиву сукню і приносили колосся хліба. Тепер дівчина повинна була віднести колосся до річки, щоб та передала їм вологи небесної.
У цей день рекомендується носити синій одяг і червоні прикраси - так можна привернути удачу.
Прикмети цього дня
- 1 серпня йде дощ - наступного року добре вродить жито, але літо буде дощовим. Дощ в цей день також до неврожаю горіхів.
- Гроза вказує на теплу і довгу осінь.
- Вранці трава суха - в обід з'являться хмари.
- Якщо багато падаючих зірок, то слід чекати сильних вітрів.
- Якщо хороша та сонячна погода, то бабине літо буде довгим.
- Затяжні дощі - до бідності та неврожаю.
Що не можна робити 1 серпня
- Не можна сваритися, лаятися, ображатися, а також лінуватися та брехати.
- Чоловікам не можна купатися в річці, інакше можна накликати біду на сім'ю.
- Краще не їсти яблук, інакше накличете на себе дрібні неприємності.
- Не можна також впускати в будинок оводів, інакше вдома буде небіжчик.
- Не можна ходити брудним та неохайним.
- Не варто піднімати з землі втрачені речі.
- Не можна давати або брати гроші в борг.
День ангела сьогодні відзначають:
Роман, Степан, Тихон, Дмитро, Григорій, Митрофан.
Раніше ми писали, яка погода буде в Україні у серпні.
Також з'явився календар стрижок на останній літній місяць.