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Зустрічаємо свято 1 серпня: що не можна робити і кого сьогодні привітати

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Понеділок 01 серпня 2022 06:00
Зустрічаємо свято 1 серпня: що не можна робити і кого сьогодні привітати Фото: Яке свято 1 серпня (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

1 серпня 2022 року, церква вшановує пам'ять Макрини Молодшої, настоятельки однієї з перших жіночих монаших спільнот. В народі цей день називають просто - Мокрини, і має він особливі традиції.

Що можна і не можна робити сьогодні, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що треба зробити на Мокрини, традиції

Колись цей день вважався одним з найбільш дощових в році. Тому люди старалися відправлятися в ліс по гриби.

Якщо ж літо навпаки було посушливим, то проводили спеціальний обряд призову дощу. Для цього сніп колосків кидали в річку і топили.

Крім того для обряду могли знайти дівчину, що відмічає день народження саме 1 серпня. Її називали Мокриною, зодягали в красиву сукню і приносили колосся хліба. Тепер дівчина повинна була віднести колосся до річки, щоб та передала їм вологи небесної.

У цей день рекомендується носити синій одяг і червоні прикраси - так можна привернути удачу.

Прикмети цього дня

  • 1 серпня йде дощ - наступного року добре вродить жито, але літо буде дощовим. Дощ в цей день також до неврожаю горіхів.
  • Гроза вказує на теплу і довгу осінь.
  • Вранці трава суха - в обід з'являться хмари.
  • Якщо багато падаючих зірок, то слід чекати сильних вітрів.
  • Якщо хороша та сонячна погода, то бабине літо буде довгим.
  • Затяжні дощі - до бідності та неврожаю.

Що не можна робити 1 серпня

  • Не можна сваритися, лаятися, ображатися, а також лінуватися та брехати.
  • Чоловікам не можна купатися в річці, інакше можна накликати біду на сім'ю.
  • Краще не їсти яблук, інакше накличете на себе дрібні неприємності.
  • Не можна також впускати в будинок оводів, інакше вдома буде небіжчик.
  • Не можна ходити брудним та неохайним.
  • Не варто піднімати з землі втрачені речі.
  • Не можна давати або брати гроші в борг.

День ангела сьогодні відзначають:

Роман, Степан, Тихон, Дмитро, Григорій, Митрофан.

Раніше ми писали, яка погода буде в Україні у серпні.

Також з'явився календар стрижок на останній літній місяць.

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