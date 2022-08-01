ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отмечаем праздник 1 августа: что нельзя делать и кого сегодня поздравить

Новина українською →
Понедельник 01 августа 2022 06:00
Отмечаем праздник 1 августа: что нельзя делать и кого сегодня поздравить Фото: какой праздник 1 августа (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

1 августа 2022 года церковь чтит память Макрины Младшей, настоятельницы одной из первых женских монашеских общин. В народе этот день называют просто - Мокрины, и имеет он особые традиции.

Что можно и нельзя делать сегодня, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.

Что надо сделать на Мокрины, традиции

Когда-то этот день считался одним из самых дождливых в году. Поэтому люди старались отправляться в лес за грибами.

Если же лето наоборот было засушливым, то проводили специальный обряд призыва дождя. Для этого сноп колосьев бросали в реку и топили.

Кроме того для обряда могли найти девушку, отмечающую день рождения именно 1 августа. Ее называли Мокриной, облекали в красивое платье и приносили колосья хлеба. Теперь девушка должна была отнести колосья к реке, чтобы та передала им влаги небесной.

В этот день рекомендуется носить синюю одежду и красные украшения - так можно привлечь удачу.

Приметы этого дня

  • 1 августа идет дождь - в следующем году хорошо уродится рожь, но лето будет дождливым. Дождь в этот день также к неурожаю орехов.
  • Гроза указывает на теплую и долгую осень.
  • Утром трава сухая - в обед появятся облака.
  • Если много падающих звезд, то следует ждать сильных ветров.
  • Если хорошая и солнечная погода, то бабье лето будет долгим.
  • Затяжные дожди - к бедности и неурожаю.

Что нельзя делать 1 августа

  • Нельзя ссориться, ругаться, обижаться, а также лениться и врать.
  • Мужчинам нельзя купаться в реке, иначе можно навлечь беду на семью.
  • Лучше не есть яблок, иначе навлечете на себя мелкие неприятности.
  • Нельзя также впускать в дом оводов, иначе дома будет покойник.
  • Нельзя ходить грязным и неопрятным.
  • Не стоит поднимать с земли потерянные вещи.
  • Нельзя давать или брать деньги в долг.

День ангела сегодня отмечают:

Роман, Степан, Тихон, Дмитрий, Григорий, Митрофан.

Ранее мы писали, какая погода будет в Украине в августе.

Также появился календарь стрижек на последний летний месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь