Отмечаем праздник 1 августа: что нельзя делать и кого сегодня поздравить
1 августа 2022 года церковь чтит память Макрины Младшей, настоятельницы одной из первых женских монашеских общин. В народе этот день называют просто - Мокрины, и имеет он особые традиции.
Что можно и нельзя делать сегодня, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Что надо сделать на Мокрины, традиции
Когда-то этот день считался одним из самых дождливых в году. Поэтому люди старались отправляться в лес за грибами.
Если же лето наоборот было засушливым, то проводили специальный обряд призыва дождя. Для этого сноп колосьев бросали в реку и топили.
Кроме того для обряда могли найти девушку, отмечающую день рождения именно 1 августа. Ее называли Мокриной, облекали в красивое платье и приносили колосья хлеба. Теперь девушка должна была отнести колосья к реке, чтобы та передала им влаги небесной.
В этот день рекомендуется носить синюю одежду и красные украшения - так можно привлечь удачу.
Приметы этого дня
- 1 августа идет дождь - в следующем году хорошо уродится рожь, но лето будет дождливым. Дождь в этот день также к неурожаю орехов.
- Гроза указывает на теплую и долгую осень.
- Утром трава сухая - в обед появятся облака.
- Если много падающих звезд, то следует ждать сильных ветров.
- Если хорошая и солнечная погода, то бабье лето будет долгим.
- Затяжные дожди - к бедности и неурожаю.
Что нельзя делать 1 августа
- Нельзя ссориться, ругаться, обижаться, а также лениться и врать.
- Мужчинам нельзя купаться в реке, иначе можно навлечь беду на семью.
- Лучше не есть яблок, иначе навлечете на себя мелкие неприятности.
- Нельзя также впускать в дом оводов, иначе дома будет покойник.
- Нельзя ходить грязным и неопрятным.
- Не стоит поднимать с земли потерянные вещи.
- Нельзя давать или брать деньги в долг.
День ангела сегодня отмечают:
Роман, Степан, Тихон, Дмитрий, Григорий, Митрофан.
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