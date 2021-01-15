ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Згоріла" за пару годин: під Львовом лікарів звинувачують у смерті 17-річної вагітної

Львівська область, П'ятниця 15 січня 2021 20:26
"Згоріла" за пару годин: під Львовом лікарів звинувачують у смерті 17-річної вагітної
Під Львовом лікарів звинувачують у смерті 17-річної вагітної (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Львівській області померла 17-річна вагітна дівчина, і тепер лікарів звинувачують у її загибелі. Вона звернулася в лікарню, але через несвоєчасне надання медичної допомоги "згоріла" буквально за кілька годин.

Як повідомили в прокуратурі Львівської області, трагедія трапилася в місті Новий Роздол. Зараз проводиться досудове розслідування щодо одразу чотирьох медиків.

Про підозру повідомили завідувачу інфекційним відділенням, лікарю-педіатру, акушеру-гінекологу та анестезіологу. Вважається, що медики неналежним чином надали допомогу 17-річній вагітній.

Слідству вдалося з'ясувати, що лікарі не провели своєчасне і повноцінне обстеження пацієнтки, не оцінили її стан і не призначили лікування. Це і призвело до смерті пацієнтки.

У вагітної була вірусна інфекція, але яка саме, не уточнюється.

&quot;Згоріла&quot; за пару годин: під Львовом лікарів звинувачують у смерті 17-річної вагітної

Лікарня, в якій померла 17-річна вагітна (фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua)

Якщо недбалість лікарів буде доведена, їм загрожує обмеження волі строком до 5 років або до 3 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.

Зараз правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

Раніше ми писали, що у Києві лікарів звинувачують у недбалості через смерть малюка, який подавився іграшкою.

Також повідомлялося, що в Одесі лікар ледве не погубила маленьку дитину, поставивши неправильний діагноз.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події преступлениябеременность

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся