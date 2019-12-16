Спливли деталі "інтерв'ю" Зеленського Кремль ТБ: був не проти

Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам "Росія 1". Якщо, звичайно ж, цей невеличкий коментар можна дійсно назвати інтерв'ю, як того хотіли російські пропагандисти.

У сюжеті Кремль ТБ кажуть, що розмова Зеленського з їх представниками був "першим нормальним повноцінним спілкуванням президента України з російськими журналістами за останні шість років".

Один з пропагандистів, якому пощастило поспілкуватися із Зеленським, Павло Зарубін пізніше в коментарі LIFE зазначив, що Зеленський "спокійно розмовляв" з його колегами "не переходячи на мову". Також він додав, що Петро Порошенко в свій час "постійно кричав і практично хамив" російським журналістам.

За словами Зарубіна, по поведінці Зеленського "складалося відчуття, що він би продовжив бесіду, якщо б його не почав відволікати Кирило Тимошенко".

"Видно, що у заступника голови Офісу президента України взагалі таке слівце з губ зривається, коли він бачить мікрофон, який канал ми представляємо. І він починає давати знаки президенту, що не варто спілкуватися. Саме тому розмова в підсумку була згорнута. Але було видно, що Зеленський і далі був не проти говорити", - заявив Зарубін.

Пропагандист вважає, що Зеленський "готовий до діалогу з різних питань".

"Він же в інтерв'ю говорить головну фразу: "Нарешті, це важливо, ми стали спілкуватися". Це справді важливо", - підсумував Зарубін.

Нагадаємо, що сам Володимир Зеленський раніше заявив, що інтерв'ю російському каналу не давав.