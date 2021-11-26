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Чекати залишилося недовго: коли в Києві почнуть продавати новорічні ялинки

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 12:27
Чекати залишилося недовго: коли в Києві почнуть продавати новорічні ялинки Фото: Скоро в Києві запрацюють ялинкові базари (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Новорічна ялинка - незмінний атрибут свята, який вже не за горами. Стало відомо, коли запрацюють ялинкові базари. Вони відкриються з 15 грудня.

Про це інформує "Сьогодні".

Скільки буде базарів

У КМДА повідомили, що поки невідомо, скільки точно буде локацій з продажу ялинок. Вони ще не затверджені.

Базари працюватимуть з 15 по 31 грудня.

"Офіційно ялинкові базари почнуть свою роботу з 15 грудня і діятимуть по 31 грудня. Основним організатором ялинкових базарів цього року буде КП"Міський магазин". Продаж ялинок буде проводитися, як і минулого року – новорічні деревця повинні бути з чіпами і документами, звідки їх привезли", - повідомили сайту в КМДА.

Скільки коштуватимуть новорічні дерева

Поки невідома вартість ялинок і сосен, які надійдуть у продаж на ялинкових базарах.

А ось за одне місце під торгівлю підприємцям доведеться заплатити п'ять тисяч гривень.

Як ми раніше писали, організатор розповів про новорічне свято в Києві та ялинку-2022.

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